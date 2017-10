Video/ Reggina Catania (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 11^ giornata)

Video Reggina Catania (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 11^ giornata del girone C del campionato di Serie C 2017-2018

29 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Reggina Catania (LaPresse)

Fa festa all’ultimo tuffo la Reggina, contro un Catania ben più brillante rispetto alla precedente sconfitta subita in casa contro la Sicula Leonzio. La generosità non basta agli etnei che incassano così il secondo ko consecutivo, che li fa scendere al quarto posto in classifica, superati dal Monopoli secondo e ora anche dal Siracusa, terzo. La Reggina vola invece al sesto posto appaiata al Matera, collezionando il terzo risultato utile consecutivo. Soprattutto il primo tempo è stato una sorta di monologo catanese, con Mazzarani su punizione e Curiale che hanno mancato d’un soffio il gol del vantaggio. A passare avanti al 18’ sono invece gli amaranto grazie a Bianchimano, molto abile nello sfruttare una dormita della difesa avversaria. Il Catania continua a spingere, e dopo due altre grandi parate del portiere di casa Cucchietti, trova il pari al 43’ grazie ad una splendida azione di squadra. Curiale mette in rete un pallone servito da Marchese a sua volta innescato da una geniale apertura di Russotto, di gran lunga il migliore in campo tra gli ospiti.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa inizialmente il copione non cambia, ma la Reggina inizia a prendere sempre più campo, con Maurizi che comprende come sia necessario avanzare il baricentro della squadra per non restare schiacciati. I tentativi dalla distanza di Mazzarani e Russotto nel Catania e di Pasqualoni nella Reggina tengono viva la partita, poi il match scivola verso il pareggio fino al 94’, quando Bianchimano firma la doppietta personale gelando i rossoazzurri: l’ultima percussione vincente è quella di Fortunato, che dalla sinistra serve l’assist che fa impazzire di gioia il “Granillo”.

© Riproduzione Riservata.