Video/ Roma Bologna (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata)

Video Roma Bologna (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 28 ottobre, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

29 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Roma Bologna (LaPresse)

La Roma batte il Bologna grazie ad una rete di El Shaarawy, andiamo a scoprire le statistiche del match. Possesso palla equamente diviso tra le due compagini, 50% a 50%. La Roma ha tirato 11 volte contro i 6 tiri del Bologna. Le palle prese sono 42 ciascuno mentre i falli subiti sono rispettivamente nove e dieci. Passiamo ora alle statistiche individuali. Federico Di Francesco e Dzeko hanno tirato due volte. Mentre Dzeko ha servito due assist. Federico Di Francesco ha creato cinque occasioni da reti. Mentre Pulgar ha recuperato 7 palloni seguito da Florenzi con 6. El Shaarawy e Verdi hanno perso ben otto palloni. Partite con poche emozioni decisa da una magia di El Shaarawy. Il Bologna in avanti ha creato davvero poco, ci voleva qualcosa di più stasera all'Olimpico per mettere paura all'ottima Roma di Di Francesco.

LE DICHIARAZIONI

Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Premium Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "Oggi era importante pensare più a noi stessi che alla Juve. Ho detto ai ragazzi di concentrarsi sul nostro modo di giocare, Su campionato e Champions abbiamo battuto 78 corner e aveva chiesto un gol su corner, sono stato accontentato. Non la chiamerei sporca perché quando crei tanto non sono sporche, davanti abbiamo trovato un buon Bologna che si è giocato la partita, ma la linea difensiva ha lavorato bene e sono contento, abbiamo cercato di essere aggressivi nonostante il Bologna con le grandi ha dimostrato di giocarsela alla grande". Roberto Donadoni ai microfoni di Premium Sport ha detto: "Non abbiamo concluso molto ma arrivare così spesso e mettere in difficoltà ma Roma senza concedere molto è una grande prova di maturità, dobbiamo concretizzare meglio e a volte siamo troppo precipitosi, è una gara che non ci porta punti ma ci fa capire che anche contro le grandi possiamo giocarcela ma con più convinzione. Quando Destro dimostrerà di essere superiore ai suoi compagni di reparto, sarà diverso".

