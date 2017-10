Video/ Salernitana Empoli (2-1): highlights e i gol della partita (Serie B 12^ giornata)

Video Salernitana Empoli (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita giocata all’Arechi per la 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018

29 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Salernitana Empoli (LaPresse)

La Salernitana piega in rimonta la capolista Empoli (2-1) all’Arechi e sale al quarto posto nella classifica di Serie B dopo le prime dodici giornate, in compagnia del Bari a quota 19 punti, a una sola lunghezza dallo stesso Empoli, ora secondo a 20 con il Frosinone e sorpassato dal Palermo a 21. La Serie B continua a regalare incertezze e sorprese e questo match non ha fatto eccezione: bellissima la partita all’Arechi con il primo tempo che vede i toscani passare in vantaggio con una punizione da manuale di Pasqual, che mette il pallone dove Vitale di testa, pur essendo appostato sul secondo palo, non può arrivare. La reazione della Salernitana è travolgente, con una doppietta di Bocalon che da vero rapace d’area di rigore porta avanti gli uomini di Bollini, che spadroneggiano sulle fasce soprattutto grazie all’ingresso di Gatto, inserito a causa dell’infortunio di Schiavi. In precedenza Bollini aveva perso un altro difensore, Bernardini, sostituito da Alex.

IL SECONDO TEMPO

I granata nel corso della seconda frazione di gioco difendono con veemenza il vantaggio: le occasioni da gol scarseggiano, il portiere serbo di casa Radunovic fa buona guardia sui tentativi dalla distanza dello sloveno Zajc e la Salernitana ottiene il suo nono risultato utile consecutivo in campionato: quattro vittorie e cinque pareggi per i granata dopo il ko di Carpi del 9 settembre scorso. Per l’Empoli il rammarico di aver giocato una partita offensivamente non all’altezza, una rarità visto il gioco d’attacco proposto finora in campionato dalla squadra di Vivarini: non per niente questo è coinciso con la giornata-no del bomber Caputo, probabilmente alla sua peggior prestazione stagionale.

