Video/ Spezia Cittadella (0-0): highlights della partita (Serie B 12^ giornata)

Video Spezia Cittadella (risultato finale 0-0): highlights della partita giocata allo stadio Picco per la 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018

29 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Spezia Cittadella (LaPresse)

Spezia e Cittadella non si fanno male, posta in palio divisa in un match con pochissime emozioni. L'occasione più grande è stata per il Cittadella che spreca un rigore con Iori. Andiamo a scoprire ora le statistiche del match. Le due squadre hanno messo insieme 323 e 327 passaggi mentre i cross fatti sono stati 11 per lo Spezia e 20 per il Cittadella. Andiamo a vedere ora le statistiche dei singoli. W. Lopez ha effettuato tre cross contro i nove di Benedetti. Mastinu ha battuto sei corner contro i sei di Bartolomei. In generale ci ha provato un po' di più il Cittadella mentre lo Spezia ha badato di più a difendersi. Pari in generale giusto in un match che ha offerto pochissimo spettacolo. Da segnalare la prestazione di Mastinu che ha provato più volte la botta da fuori ma non ha trovato la via del gol.

LE DICHIARAZIONI

"Ci dispiace aver lasciato sul campo questi due punti, meritavamo il vantaggio nel secondo tempo. Abbiamo sbagliato un rigore e poi la ribattuta, forse il gol di Arrighini era valido. Certo un punto al “Picco” non è mai una brutta cosa, però potevamo fare risultato e chi è andato più vicino alla vittoria siamo stati noi".Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere il meglio, in altre occasioni con prestazioni così avremmo vinto. Abbiamo lasciato dei punti su altri campi, quindi oggi una vittoria ci avrebbe davvero gratificato. Dispiace un po’. Noi avremmo voluto fare la partita dal primo tempo, ma poi c’è anche lo Spezia che ha giocatori di qualità e giovani interessanti. Cerchiamo sempre di vincerle le partite, ma nel primo tempo non riuscivamo ad attaccare bene la profondità e a trovare la palla tra le linee". Queste le parole di mister Roberto Venturato raccolte da cittadellaspezia. "Ho accompagnato Fabio per sgomberare qualsiasi dubbio. Siamo partiti con un progetto a inizio stagione e siamo contenti di questo. La gente deve capire che questo è il nostro allenatore, che abbiamo tanti giocatori nuovi e che c’è bisogno di tempo. Dobbiamo recuperare alcuni elementi, ma non capisco tutta l’aggressività di questi giorni. Massimo rispetto per chi paga il biglietto ma vedo delle cose che non capisco: tutto era bianco l’anno scorso e oggi tutto è nero". L'ad Luigi Micheli difende l'allenatore a spada tratta nella conferenza stampa post partita.

