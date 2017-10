Video/ Venezia Frosinone (1-1): highlights e i gol della partita (Serie B 12^ giornata)

Video Venezia Frosinone (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Penzo per la 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018

29 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Venezia Frosinone (LaPresse)

Pari nel big match tra Venezia e Frosinone. Decidono le reti di Modolo a cui risponde Matteo Ciofani. Andiamo a vedere le statistiche del match. Sono stati 333 i passaggi dei padroni di casa contro 504 del Frosinone. Squadre che hanno sfruttato molto le fasce, sono 13 i cross del Venezia contro i 15 del Frosinone. Passiamo ora alle statistiche dei singoli. Bruscagin ha effettuato 4 cross contro i 7 di Soddimo. Garofalo ha battuto tre corner contro i quattro di Ciano. Soddimo ha effettuato l'assist vincente per Matteo Ciofani. Pari sostanzialmente giusto tra le due compagini per quello che si è visto in campo. Le due squadre sono molto solide dietro e lotteranno fino alla fine per la promozioni in massima serie. Posta in palio quindi divisa tra Venezia e Frosinone, grazie a Modolo e M. Ciofani.

LE DICHIARAZIONI

Filippo Inzaghi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo il pareggio contro il Frosinone, queste le parole raccolte dal portale tuttomercatoweb: "Ciò che mi rende più orgoglioso è aver visto i miei ragazzi sconsolati per aver pareggiato contro il Frosinone. Siamo sulla strada giusta, abbiamo concesso solo un'occasione. Prendere gol subito così è stato l'unico errore di una gara quasi perfetta. Oggi dovevamo rimanere compatti, quando giochi contro i migliori difensori del campionato diventa complicato. Alla fine siamo venuti fuori, potevamo vincerla. Sapevamo dei cross di Soddimo, in B è così, quando ti distrai un secondo prendi gol. Questo ci aiuterà a crescere. Ce la giochiamo con tutti, non dobbiamo cullarci con quello che stiamo facendo. Milan-Juventus sarà una bella gara, ci sarà lo stadio pieno, scapperò a casa e me la godrò".

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato così in sala stampa, le dichiarazioni sono raccolte da tuttofrosinone: “A mio avviso portiamo a casa un buon punto che ci da continuità di risultati e prestazione. Non era una gara semplice perchè qui tante squadre hanno lasciato le penne e in casa il Venezia aveva subito un solo gol. Loro hanno giocato molto sulle seconde palle, non era semplice adattarsi ad un campo con queste caratteristiche, in questo senso buon punto con una buona prestazione. Dalla prossima torneremo a giocare con una cadenza normale poichè finora su 12 match ne abbiamo disputati 9 in trasferta. Gol su palle inattive? Con la ternana abbiamo preso un gol su palla iniziativa dove un nostro calciatore ha commesso un errore dimenticando la posizione, oggi sul gol due nostri calciatori predisposti ad uscire su un'eventuale palla dietro hanno ricevuto un blocco motivo per il quale non sono riusciti ad attaccare la palla. Faccio i complimenti alla gara per l'ottimo reazione. Non era semplice andare subito a pareggiare una gara contro una squadra del genere. Questa non era una partita preparata per andar sotto poichè il Venezia si difende bene e sarebbe stato difficile segnare. Per un episodio siamo andati sotto ma la squadra ha avuto una grande capacità di adattamento giocando una buona gara nonostante fosse un match sporco. Il gol? Diciamo sempre di non fermarsi mai, dopo la respinta del palo questo non è successo. Finchè l'arbitro non fischia non bisogna fermarsi anche se si pensa ad un fuorigioco. Si ritorna alla normalità? Tornando ad una settimana tipo torneremo a concentrarci nei dettagli che dobbiamo limare e potremmo migliorare la condizione di alcuni calciatori che al momento non sono al meglio".

