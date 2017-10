WTA FINALS 2017/ Diretta Williams-Wozniacki streaming video Supertennis: orario finale

Wta Finals 2017: saranno l'eterna Venus Williams e la tenace Caroline Wozniacki a giocarsi il Master femminile di fine anno a Singapore. La guida completa sul match

Venus Williams (foto Lapresse)

Saranno Venus Williams e Caroline Wozniacki a giocarsi l'ultimo atto delle Wta Finals 2017, il Master di fine anno in corso a Singapore che ha messo di fronte le giocatrici che meglio hanno fatto in questa stagione tennistica. Da una parte la Venere nera, l'inossidabile statunitense che in attesa del ritorno in campo di Serena tiene alto il nome delle Williams. Lo fa a 37 anni suonati, riuscendo a ribaltare una semifinale che dopo un primo set perso al tie break contro Caroline Garcia la vedeva destinata alla sconfitta per ragioni prima di tutto fisiche e anagrafiche piuttosto che tennistiche. Ma la statunitense che ha imparato a convivere con una malattia auto-immune non si è fatta spaventare da un po' di fatica aggiuntiva: ecco allora il risultato finale, un 6-7/6-2/6-3 che rappresenta la ciliegina su un torneo fantastico, dove Venus - dopo la sconfitta all'esordio con Pliskova - ha inanellato una serie di schiaffi niente male ad Ostapenko e Muguruza, non le ultime arrivate ma le vincitrici di Roland Garros e Wimbledon 2017.

WTA FINALS 2017 IN DIRETTA TV, COME VEDERE WILLIAMS-WOZNIACKI

Tutti gli appassionati di tennis avranno modo di seguire la diretta Williams-Wozniacki. Non si sfugge: c'è l'opzione diretta tv, disponibile sul canale 64 del digitale terrestre o in HD sul 224 della piattoforma Sky, ma esiste anche l'opportunità di seguire l'evento lontano da casa. La diretta streaming dell'ultimo atto delle Wta Finals 2017, infatti, sarà trasmessa sul sito ufficiale della piattaforma Supertennis disponiile all'indirizzo: http://www.supertennis.tv/. Wozniacki e Williams scenderanno in campo alle ore 12:30 italiane: ulteriori informazioni sulla sfida sono disponibili sul sito del torneo, all'indirizzo: www.wtafinals.com.

WOZNIACKI CONTRO LE STATISTICHE

E chi c'è dall'altra parte della rete? C'è Caroline Wozniacki, la danese che nel mondo del tennis viene ricordata per essere arrivata al vertice delle classifiche Wta senza vincere uno Slam. Ora che gli assilli di quel periodo sono alle spalle, la danese appare sollevata, deresponsabilizzata dalla necessità di vincere sempre e ad ogni costo. In quel di Singapore proverà ad imporsi come regina tra le regine, potrà provarci veramente, giocando su una condizione atletica che tutte le altre possono soltanto invidiarle. In Asia la Wozniacki ha strapazzato gente come Simona Halep ed Elina Svitolina, che nei loro incontri hanno racimolato 2 giochi a testa. L'unica sconfitta è arrivata, al terzo set, contro quella Caroline Garcia eliminata ieri da Venus, ma comunque a qualificazione in cassaforte. In campo scenderà per avere la meglio oltre che di Venus anche delle statistiche: nei 7 precedenti contro la statunitense ha sempre perso, quella diagonale di dritto le è stata sempre fatale. Che sia la volta buona?

