ALLEGRI CONTRO IL VAR/ Foto, l'allenatore della Juventus litiga con Banti: voleva il gol di Mandzukic!

Massimiliano Allegri (Foto: Lapresse)

A Massimiliano Allegri il pareggio per 2-2 tra l'Atalanta e la sua Juventus non è proprio andato giù. Sarà che dopo il gol annullato a Mandzukic l'allenatore bianconero sentiva già sua la vittoria per 3 a 1, sarà che il primato in classifica del Napoli - al di là dei proclami su Twitter su una classifica che adesso non conta nulla - preoccupa non poco il tecnico toscano. Ecco allora spiegato l'atteggiamento tenuto ieri da Allegri in un'occasione comunque distesa come il Derby del Cuore tra Livorno e Pisa. Il mister bianconero, come riportato da Cristiano Puccetti, inviato della trasmissione di Italia Uno "Tiki Taka", si è intrattenuto a lungo con il suo concittadino, il fischietto Luca Banti. Oggetto della discussione? Stando al labiale dell'allenatore e del direttore di gara, proprio il gol annullato a Mandzukic per un precedente fallo di Lichtsteiner all'inizio dell'azione. Ecco la foto del dialogo tra i due!

Da #Livorno Cristiano Puccetti: "Allegri si è intrattenuto con il concittadino Banti, hanno parlato del gol annullato a Mandzukic" #TikiTaka pic.twitter.com/KeyjwEBZv7 — Tikitaka (@Tikitakaita1) 2 ottobre 2017

ALLEGRI E IL VAR

Per quanto il regolamento sull'applicazione del VAR (Video Assistance Referee) parli chiaro, indicando che ci deve essere continuità rispetto all'azione contestata tra un presunto fallo e la successiva realizzazione, Massimiliano Allegri ha considerato non adeguato l'utilizzo dello strumento da parte dell'arbitro Damato nell'annullamento del gol di Mandzukic. Del resto che l'ex allenatore del Milan non fosse un amante della tecnologia applicata al calcio si era capito bene già nel post-partita di Atalanta-Juventus, quando il tecnico bianconero aveva dichiarato infastidito:"E' uno strumento importante, ma se vogliamo far diventare il calcio uno sport che non è più sport continuiamo a usarlo per episodi soggettivi". Quest'ultimo episodio non farà altro che confermare la sua teoria...

