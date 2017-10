Bisceglie Juve Stabia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Juve Stabia, LaPresse

Bisceglie-Juve Stabia, diretta dal signor Annaloro di Collegno, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla settima giornata del girone C del campionato di Serie C, che si disputerà in turno infrasettimanale. La sfida sarà un faccia a faccia tra due formazioni ancora in attesa di decollare. Sicuramente le Vespe, dopo un inizio di campionato estremamente difficile, stanno migliorando il loro rendimento e hanno ricevuto ossigeno prezioso per la classifica dalle ultime due vittorie consecutive: dopo aver piegato la Paganese in trasferta, hanno infatti regolato in casa il Fondi con un secco due a zero, grazie alle reti di Allievi e Mastalli

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La partita Bisceglie Juve Stabia non sarà visibile su canali in chiaro o a pagamento in diretta tv, ma si potrà seguire in diretta streaming video via internet, con un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo sul sito sportube.tv.

IL CONTESTO

Il Bisceglie ha una partita davvero delicata oggi: la formazione pugliese per di più ha raccolto solamente un punto nelle ultime tre partite dopo una partenza sprint con due vittorie di fila in avvio di campionato. Dopo il pari in casa contro la Sicula Leonzio, i nerazzurri pugliesi sono caduti in maniera abbastanza netta allo stadio Via del Mare contro il Lecce, restando comunque in partita fino a dieci minuti dal novantesimo, quando il risultato è stato fissato sul definitovo tre a uno per i salentini con la rete realizzata da Di Piazza, che ha chiuso il derby pugliese.

LE PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE JUVE STABIA

Le probabili formazioni del match: il Bisceglie scenderà in campo con Crispino in porta, il bosniaco Markic sull'out difensivo di destra e il francese Giron sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della difesa a quattro ci saranno Petta e il croato Jurkic. A centrocampo il paraguaiano Lugo Martinez sarà affiancato dai due croati Boljat e Vrdoljak, mentre in attacco nel tridente offensivo il brasiliano Dentello Azzi e l'altro croato Jovanovic partiranno dal primo minuto al fianco di Montinaro. Risponderà la Juve Stabia con Branduani a difesa della porta, l'argentino Morero schierato in posizione di terzino destro e Capece schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Nava e Allievi formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo assieme al camerunese Matute formeranno il terzetto titolare Paponi e Crialese, in attacco saranno schierati nel tridente offensivo Mastalli, Lisi ed il sammarinese Berardi.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico del Bisceglie, Nunzio Zavettieri, insisterà con il 4-3-3, stesso modulo scelto da duo Caserta-Ferrata sulla panchina della Juve Stabia. Per le due formazioni non ci sono precedenti recenti in campionato essendo tornato in tempi recenti il Bisceglie tra i professionisti, in questo campionato il Bisceglie ha già perso una volta in casa, contro il Catanzaro, mentre la Juve Stabia ha già vinto una volta in trasferta, sul campo della Paganese.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOTICO

Quote molto equilibrate quelle rilasciate dai bookmaker sul match, sicuramente la maggiore esperienza in categoria della Juve Stabia viene tenuta in ampia considerazione, con successo campano quotato 2.45 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 2.85 la quota relativa al successo interno e l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Betclic. L'over 2.5 viene quotato 2.40 da Bet365, mentre Paddy Power offre a 1.60 la quota dell'under 2.5, con una partita con pochi gol ritenuta dunque maggiormente probabile.

