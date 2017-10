Casertana Virtus Francavilla/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Francavilla, LaPresse

Casertana-Virtus Francavilla, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà uno dei match più incerti del turno infrasettimanale del campionato di Serie C nel girone C, nella settima giornata del girone di andata. L'ultima sconfitta sul campo del Trapani, la seconda consecutiva in campionato dopo quella interna contro l'Akragas, è costata l'esonero al tecnico della Casertana, Scazzola, sostituito da D'Angelo per rivitalizzare una classifica che vede i rossoblu al momento quartultimi nel girone C, con soli quattro punti appaiati alla Paganese. Un inizio difficile per una Casertana al quarto allenatore nel giro di pochi mesi, dopo il cambio della guardia tra Tedesco ed Esposito prima dei play off della scorsa stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Niente diretta tv sui canali pay o free per il match, ma solo diretta streaming video via internet, sul sito sportube.tv, per chi acquisterà la singola partita o avrà sottoscritto uno dei pacchetti di abbonamento.

IL CONTESTO

Otto punti in sei partite finora per la Virtus Francavilla di Gaetano D'Agostino, un buon inizio per una compagine che punta principalmente alla salvezza e che è reduce da un pareggio per uno a uno contro la Reggina, in cui il Francavilla dopo un ottimo primo tempo ha subito nella ripresa la reazione degli amaranto, che hanno guadagnato un punto sostanzialmente meritato. Sette punti nelle ultime quattro partite hanno permesso ai pugliesi di allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA

Allo stadio Pinto di Caserta si affronteranno queste probabili formazioni. La Casertana affronterà il match con Cardelli tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Finizio, il ceko Polak, Rainone e Galli. Nel terzetto di centrocampo partiranno dal primo mintuo De Rose, il croato Rajicic e Carriero. Nel tridente offensivo ci sarà invece spazio Marotta, l'argentino Alfageme e Turchetta. La risposta della Virtus Francavilla sarà affidata ad Albertazzi a difesa della porta e una difesa a tre con Abruzzese, Prestia e Maccarone che partiranno dal primo minuto. Tornerà dopo la squalifica Folorunsho come centrale di centrocampo al fianco di Biason, con Albertini che sarà l'esterno laterale di destra e Di Nicola che sarà l'esterno laterale di sinistra. In attacco, spazio a Sicurella come trequartista alle spalle del francese Ayina e di Saraniti, in gol anche contro la Reggina dopo la rete realizzata in casa del Rende: il bomber ex Vibonese è già arrivato a tre marcature stagionali.

LA CHIAVE TATTICA

Esonerato Scazzola, nella Casertana è stato scelto D'Angelo come nuovo allenatore, che dovrebbe partire con un 4-3-3 poi adattabile in base alle caratteristiche della rosa e alle sue convinzioni tattiche. 3-4-1-2 per la Virtus Francavlla di Gaetano D'Agostino, che nelle ultime partite ha dimostrato di stare trovando maggiore equilibrio fra i reparti. Lo scorso 25 febbraio, nel campionato passato, la Casertana ha avuto la meglio di misura in casa sulla Virtus Francavilla grazie ad una rete di Carriero, mentre i pugliesi avevano vinto il 9 ottobre 2016 il precedente in casa con una doppietta di Nzola e i gol di Pastore e Triarico che avevano fissato il punteggio sul quattro a uno finale.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse sembrano credere alla scossa data dal cambio di allenatore in favore della Casertana, con vittoria interna quotata 2.25 da Paddy Power e successo esterno quotato 3.10 da Betclic, mentre Bet365 offre a 3.20 la quota per il pareggio. Over 2.5 quotato 2.50 da Bat365, under 2.5 quotato 1.52 da Paddy Power.

