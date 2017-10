Catania Monopoli/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Monopoli, LaPresse

Catania-Monopoli, diretta dal signor Amabile di Vicenza, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della settima giornata d'andata del girone C del campionato di Serie C, nonché probabilmente il big match del turno infrasettimanale. Match di difficile lettura tra Catania e Monopoli: gli etnei sono probabilmente una delle squadre più in forma del campionato, sulla scia di quattro vittorie consecutive ottenute contro Lecce, Virtus Francavilla, Andria e sabato scorso sul difficile campo del Cosenza, che nonostante il cambio di allenatore è uscito sconfitto dal confronto a causa del gol siglato da Mazzarani nel primo tempo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Nessun canale free o a pagamento trasmetterà la diretta tv della partita tra Catania e Monopoli, che si potrà vedere in diretta streaming video via internet con un abbonamento o l'acquisto del match singolo sul sito sportube.tv.

IL CONTESTO

La capolista del girone C sta stupendo tutti mantenendo dopo sei giornate la prima posizione: contro l'Andria sabato scorso è arrivato un altro risultato positivo, un pareggio per uno a uno, seppur con un pizzico di amaro in bocca visto che i pugliesi si erano portati in vantaggio a un quarto d'ora dal novantesimo con Genchi, per poi subire sei minuti dopo il pari di Scaringella che non ha permesso loro di ottenere i tre punti nel derby pugliese. Al contrario del Catania, il Monopoli non è però una formazione costruita per ottenere il salto in cadetteria, ed anzi questo exploit di inizio stagione sta venendo vissuto come un sogno dai tifosi, dopo la difficile salvezza ottenuta nella scorsa stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONOPOLI

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Massimino di Catania. Padroni di casa rossoazzurri schierati con Pisseri estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Aya, Tedeschi e dal croato Bogdan, mentre per vie centrali nella linea a cinque di centrocampo si muoveranno Lodi, Biagianti e Mazzarani. Sulla corsia laterale di destra giocherà Semenzato, sulla corsia laterale di sinistra il serbo Djordjevic, mentre in attacco faranno coppia Ripa e Di Grazia. Il Monopoli risponderà con Bifulco tra i pali e una difesa a tre composta da Ferrara, Mercadante e Ricci. Il greco Sounas nella zona centrale della linea mediana sarà affiancato da Zampa e da Scoppa, mentre Bei avrà il compito di presidiare la fascia destra e Rota sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco confermata la coppia composta dall'attuale capocannoniere del campionato, Genchi, autore finora di cinque gol, e da Saraò.

LA CHIAVE TATTICA

Nel confronto tattico entrambi gli allenatori opteranno per la difesa a tre, con il 3-5-2 di Cristiano Lucarelli nel Catania opposto a quello di Massimiliano Tangorra nel Monopoli. Nelle ultime due stagioni il Monopoli ha ottenuto un punto a Catania con lo zero a zero del 17 gennaio 2016, ma è uscito nettamente sconfitto, uno a quattro, il 6 dicembre dello stesso anno, nello scorso campionato. Il 23 aprile scorso i Gabbiani hanno però rifilato un secco tre a zero casalingo agli etnei, firmato dai gol di Esposito, Ricucci e Genchi su calcio di rigore.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote del match dimostrano come le agenzie di scommesse credano nella crescita esponenziale del Catania, con vittoria rossoazzurra quotata 1.88 da Betclic, mentre Bet365 offre a 3.25 la quota del pareggio e Paddy Power a 4.30 la quota relativa al successo esterno dei pugliesi. L'over 2.5 viene quotato 2.35 da Paddy Power, l'under 2.5 viene quotato 1.57 da Bet365.

