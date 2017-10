Catanzaro Akragas/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Akragas, LaPresse

Catanzaro-Akragas, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà un posticipo serale del turno infrasettimanale valevole per la settima giornata d'andata del girone C del campionato di Serie C. Sette punti a testa finora in questo avvio di campionato per Catanzaro e Akragas, ma la situazione dei calabresi sembra meno problematica rispetto a quella dei siciliani che, oltre ai tanti problemi relativi allo stadio Esseneto, devono comunque fronteggiare una crisi societaria sempre aperta. Nonostante questo la squadra di Di Napoli ha saputo far bene in questo inizio di stagione, e anche la netta sconfitta subita contro il Siracusa nel derby siciliano di sabato scorso (tre a zero per gli aretusei il risultato finale) ha messo in evidenza un Akragas capace di lottare su ogni pallone e di giocarsi la partita a viso aperto fino all'espulsione di Danese, che ha permesso al Siracusa di dilagare nei minuti finali.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà possibile vedere la diretta tv del match su canali in chiaro o a pagamento, sarà però disponibile la diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà la singola partita sul sito sportube.tv.

BUON INIZIO PER IL CATANZARO

Il Catanzaro dalla sua è andato avanti tra alti e bassi, e dopo l'importante vittoria sul campo del Bisceglie, ha subito uno stop interno contro il Lecce prevedibile, considerando il valore degli avversari, apparsi rivitalizzati dall'arrivo di Fabio Liverani in panchina. La politica dei piccoli passi impostata da Erra dovrà portare il Catanzaro a una tranquilla salvezza, ma appuntamenti come quello casalingo contro l'Akragas non si potranno sbagliare.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO AKRAGAS

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. Padroni di casa schierati con Nordi in porta, mentre Sirri e Riggio saranno schierati come centrali di difesa in una linea a quattro con Zanini terzino destro e Nicoletti terzino sinistro. Spighi, il romeno Onescu e Benedetti saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Falcone, Anastasi e Letizia partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo. Risponderà l'Akragas con Vono tra i pali, mentre in difesa mancherà Danese, espulso nel match contro il Siracusa. La difesa a tre sarà composta da Franchi, Genny Russo e Mileto, mentre Saitta giocherà sulla corsia laterale di destra e Sepe sulla corsia laterale di sinistra. I centrali sulla linea mediana saranno Carrotta e il brasiliano Leonardo, che copriranno le spalle a Longo, trequartista di supporto al tandem offensivo composto da Parigi e Salvemini.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per il Catanzaro di Erra, 3-4-1-2 per l'Akragas di Di Napoli, due formazioni che si stanno facendo largo tra mille difficoltà, anche se per i siciliani i problemi si stanno davvero moltiplicando in maniera esponenziale. Il precedente dello scorso campionato a Catanzaro, il 18 febbraio 2017, ha visto i calabresi imporsi con un gol di Giuseppe Giovinco a un minuto dal novantesimo. L'Akragas ha invece espugnato il Ceravolo due stagioni fa, il 6 febbraio del 2016, con una rete siglata da Di Grazia nella ripresa.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker sembrano convinti delle possibilità del Catanzaro di riscattare la sconfitta interna contro il Lecce, con quota per il segno '1' fissata a 1.88 da Betclic, mentre Paddy Power propone a 3.25 l'eventuale pareggio e William Hill offre a 4.20 la quota per il successo esterno agrigentino. L'over 2.5 viene quotato 2.35 da Paddy Power, l'under 2.5 viene quotato 1.60 da Bet365.

© Riproduzione Riservata.