Fondi Rende/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Fondi-Rende, diretta dal signor Bitonti di Bologna, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida del programma del turno infrasettimanale del campionato di Lega Pro, con il girone C arrivato alla settima giornata d'andata. Tra laziali e calabresi sarà una vera e propria sfida tra squadre in crisi, considerando che i primi sono reduci da cinque sconfitte consecutive in campionato, mentre i secondi hanno inanellato quattro ko tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Nel Fondi non sembra aver portato particolari benefici l'addio di Giuseppe Giannini, col nuovo tecnico che ha dovuto subito incassare due sconfitte e la squadre che, dopo il ko sul campo della Juve Stabia, resta all'ultimo posto nella classifica del girone C, già a quattro lunghezze dalla prima squadra fuori dalla zona play out, la Sicula Leonzio.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Un match che non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno acquistato un pacchetto in abbonamento per le due squadre o anche la partita singola sul sito sportube.tv.

IL CONTESTO

Il Rende aveva iniziato il suo campionato con due vittorie consecutive, ma si è ritrovato ben presto risucchiato dalle difficoltà del professionismo, palcoscenico dal quale i calabresi mancavano ormai da diversi anni. Sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Siracusa, Lecce e Virtus Francavilla, peraltro senza realizzare neanche un gol, che hanno evidenziato difficoltà chiare per i ragazzi di Trocini.

LE PROBABILI FORMAZIONI FONDI RENDE

Allo stadio Purificato di Fondi si affronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con il numero uno albanese Elezaj alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Ghinassi, Pompei, Vasco e De Martino. A quattro sarà anche la linea di centrocampo con Mastropietro esterno di fascia destra e Galasso esterno di fascia sinistra, mentre Vastola e Ricciardi saranno i due centrali sulla mediana. In attacco, spazio a De Sousa al fianco di Lazzari. Il Rende affronterà la trasferta pontina con Forte in porta dietro una difesa a tre composta da Pambianchi, Coppola e Sanzone. A centrocampo giocheranno Franco, il marocchino Laarini e Rossini, mentre Viteritti avrà il compito di presidiare la fascia destra e il francese Blase sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, al fianco di Vivacqua si muoverà l'argentino Actis Goretta nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente si confronteranno il 4-4-2 del tecnico del Fondi, Mattei, e il 3-5-2 dell'allenatore del Rende, Trocini. Quello del Fondi è al momento il peggior attacco del campionato nel girone C di Serie C, con solamente due reti messe a segno, mentre i calabresi hanno una difesa sicuramente più equilibrata rispetto ai laziali, ma l'attacco non è messo meglio con sole quattro reti messe a segno e soprattutto un diguno di gol che tra campionato e Coppa Italia dura da ben quattro partite.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per la sfida tengono conto del momento delicato che entrambe le squadre stanno attraversando, ma il Fondi è comunque leggermente favorito con quota 2.45 offerta da Betclic per la vittoria interna, mentre il successo esterno calabrese viene quotato 2.85 da Paddy Power e l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10 da Bet365. Visti gli attacchi non proprio pirotecnici, quote conseguenti per l'over 2.5, offerto a 2.35 da Paddy Power e l'under 2.5, proposto a 1.57 da Bet365.

