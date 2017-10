Lecce Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Sicula Leonzio, LaPresse

Lecce-Sicula Leonzio, diretta dal signor Proietti di Terni, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà un interessante banco di prova per i salentini contro una matricola, nella settima giornata d'andata del girone C del campionato di Serie C 2017-2018. Confronto interessante quello in terra salentina, tra una formazione come il Lecce che sembra aver ritrovato il passo giusto per sognare la promozione diretta in Serie B in questa stagione, e una matricola che finora ha proposto un calcio generoso ed efficace, anche se la Sicula Leonzio rincorre innanzitutto quella che sarebbe una importantissima salvezza. L'arrivo di Liverani in casa giallorossa ha riportato entusiasmo e motivazioni, e soprattutto sembra aver rivitalizzato giocatori di gran livello per il palcoscenico della Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà prevista diretta tv del match su nessun canale, sarà però visibile la diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito sportube.tv, con la possibilità per gli utenti del portale anche di acquistare la partita singola.

IL CONTESTO

L'ultimo tre a uno al Bisceglie, con i gol realizzati da Caturano, Ferreira e Di Piazza, ha dato seguito al blitz esterno di Catanzaro e portato il Lecce ad un solo punto di distanza dal Monopoli, capolista solitario della classifica del girone. Non ha giocato nell'ultimo weekend la Sicula Leonzio che il 23 settembre scorso proprio in casa del Bisceglie aveva disputato il suo ultimo impegno, in uno scontro tra matricole terminato con il punteggio di uno a uno, con Tavares che ha permesso ai siciliani di evitare la sconfitta dopo che Delic aveva portato in vantaggio i pugliesi in apertura di match, un punto prezioso per la squadra di Rigoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE SICULA LEONZIO

Allo stadio Via del Mare di Lecce scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Perucchini a difesa della porta, mentre nella linea difensiva a quattro Lepore sarà schierato come terzino destro, Di Matteo sarà schierato come terzino sinistro e Drudi e Cosenza saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo, spazio al terzetto formato da Armellino, Arrigoni e dal portoghese Ferreira, con il bulgaro Tsonev trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Torromino e Caturano. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso estremo difensore, De Rossi schierato sull'out difensivo di destra e Gianola schierato sull'out difensivo di sinistra, mentre Squillace e Camilleri saranno i due difensori centrali. Esposito, D'Angelo e Marano a centrocampo formeranno il terzetto alle spalle del tridente offensivo con il portoghese Tavares, Bollino e Arcidiacono schierati titolari.

LA CHIAVE TATTICA

Fabio Liverani ha ridisegnato il Lecce con un 4-3-1-2 molto efficace, con l'inserimento del trequartista alle spalle della collaudata coppia di bomber Torromino-Caturano, che ha avuto modo di affinare l'intesa già nella passata stagione. 4-3-3 per la Sicula Leonzio di Pino Rigoli, che contro il Bisceglie nell'ultima trasferta sembra aver ritrovato la solidità difensiva che pareva momentaneamente smarrita dopo lo zero a tre subito in casa contro il Monopoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker tengono ovviamente conto della differenza di rango tra le due formazioni, col Lecce nettamente favorito per la conquista dei tre punti e la vittoria interna quotata 1.50 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.80 la quota relativa al pareggio e Paddy Power che alza fino a 6.75 la quota per l'eventuale successo esterno siciliano. La quota per l'over 2.5 viene fissata a 2.05 da Paddy Power, la quota per l'under 2.5 viene fissata a 1.75 da Bet365.

