Manuel Locatelli/ Gaffe del talento del Milan: like contro Bonucci, poi si spiega

Gaffe del giovane centrocampista di casa Milan, Manuel Locatelli. Il 19enne di Lecco è stato pizzicato sui social dopo aver messo un “mi piace” ad un commento negativo nei confronti di Leonardo Bonucci. Un tifoso rossonero se la prendeva contro il capitano del Diavolo, con annessi gli hashtag "#paroleparoleparole, #stavibenedovestavi", ed evidentemente a Locatelli tale presa di posizione andava bene. Peccato però che lo stesso classe 1998 abbia spiegato di aver erroneamente messo il “like” al commento di cui sopra. «Ciao Ragazzi – la spiegazione del giovane rossonero, arrivata via Instagram - in merito al like al commento fatto al nostro Capitano di cui in tanti mi state chiedendo, volevo spiegare che è stato un gesto assolutamente involontario ed è impensabile che sia stato intenzionale. Leo è il nostro capitano, la squadra è unita e continuerà a lavorare per migliorare. Forza Milan!».

IL MOMENTO NEGATIVO DI BONUCCI

Al di là della spiegazione, resta il fatto che l’ex Juventus sta vivendo un momento non proprio positivo in casa Milan, in linea del resto con tutta la squadra rossonera. Da Bonucci, però, ci si aspettava di più, e gli addetti ai lavori e i tifosi si attendevano che la difesa del Diavolo venisse finalmente blindata dopo troppi anni di sbandate. Invece, in queste prime sette uscite stagionali, con l’aggiunta degli impegni in Europa League, il centrale della nazionale italiana è stato tutt’altro che impeccabile, con critiche piovute da ogni dove. Toccherà ora all’allenatore Vincenzo Montella sistemare la situazione, e dovrà farlo in queste due settimane di pausa che separano il Milan dall’atteso derby contro l’Inter: battere i cugini nerazzurri potrebbe rappresentare una vera e propria svolta, ma una sconfitta potrebbe avere gravi conseguenze.

