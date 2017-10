Paganese Trapani/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Trapani, LaPresse

Paganese-Trapani, diretta dal signor Ayroldi di Molfetta, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida tra squadre già bisognose di punti nella rincorsa ai rispettivi obiettivi di classifica, nella settima giornata d'andata del girone C del campionato di Serie C, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Col passare delle giornate il campionato di Paganese e Trapani si sta lentamente delineando. Per i campani si sapeva che all'orizzonte ci fosse una stagione difficile, ma la buona partenza con quattro punti nelle prime tre partite disputate aveva forse un po' illuso che si potesse dare seguito allo straordinario lavoro svolto nella passata stagione. Invece, sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Akragas, Juve Stabia e Matera che hanno ricordato a tutti come l'obiettivo dei campani sia essenzialmente la salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Nessun canale pay o in chiaro trasmetterà la diretta tv del match, che si potrà seguire in diretta streaming video via internet con un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo sul sito sportube.tv.

IL CONTESTO

Il Trapani si prepara a questa partita esterna avendo ripreso quota; una squadra che con Alessandro Calori in panchina sta portando avanti un progetto a lungo termine. Per i siciliani, dopo lo scialbo pareggio in casa senza reti contro la Sicula Leonzio, sono arrivate due vittorie importantissime, in trasferta contro la Juve Stabia e in casa contro la Casertana, che hanno consentito ai granata di avvicinare la zona nobile della classifica, a un passo dal terzetto composto da Catania, Siracusa e Lecce che insegue il Monopoli capolista.

LE PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE TRAPANI

Le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Torre di Pagani. Paganese schierata con il portiere senegalese Gomis alle spalle di una difesa a quattro con Della Corte schierato come terzino destro, Picone schierato come terzino sinistro e Carini e Piana che andranno a comporre la coppia di difensori centrali. Carcione, Tascone e Baccolo saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Cesaretti, Talamo e Scarpa. Risponderà il Trapani con Furlan tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Fazio, Silvestri, Pagliarulo e Visconti. A centrocampo ci sarà spazio per Maracchi, per il francese Taugourdeau e per Palumbo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Marras, Evacuo ed il brasiliano Reginaldo.

LA CHIAVE TATTICA

Massimiliano Favo e Alessandro Calori, rispettivamente i tecnici di Paganese e Trapani, schiereranno tatticamente le due squadre con un 4-3-3 da una parte e dall'altra, sfida tra moduli speculari tra due squadre chiamate comunque a rincorrere obiettivi differenti in campionato. Le due squadre si sono affrontate di recente soltanto nella sfida di Tim Cup dello scorso 30 luglio terminata in goleada in favore dei siciliani, con le reti messe a segno da Canotto e Murano (doppiette per loro) Fornito e Ferretti, ma entrambe le squadre sono cambiate molto da quell'incrocio in piena estate.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

A dispetto del fattore campo è il Trapani ad essere considerato favorito in un match in cui i granata saranno comunque chiamati a far valere il loro maggiore tasso tecnico. Vittoria campana in casa quotata 3.75 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.10 la quota relativa al pareggio e Paddy Power a 2.10 la quota per il successo esterno dei siciliani. Quota per l'over 2.5 proposta a 2.35 da Bet365, mentre la quota per l'under 2.5 viene proposta a 1.60 da Paddy Power.

