Reggina-Cosenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Cosenza, LaPresse

Reggina-Cosenza, diretta dal signor Massimi di Termoli, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà un sentitissimo derby calabrese nel programma della settima giornata d'andata di campionato nel girone C di Serie C. Match tutto da seguire tra una squadra segnalata sostanzialmente in salute, la Reggina che con il pareggio esterno contro la Virtus Francavilla è salita a quota nove punti in classifica, sola al sesto posto nel girone C di Serie C e capace di inanellare il suo quinto risultato utile consecutivo, dopo la sconfitta all'esordio in campionato sul campo della matricola Rende.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Il match non sarà trasmesso in diretta tv ma solamente in diretta streaming video via internet, visibile per tutti gli abbonati o per tutti coloro che acquisteranno l'evento singolo sul portale sportube.tv.

IL CONTESTO

E' penultimo e sempre più nei guai il Cosenza, capace di raccogliere finora solo due pareggi in sei partite, con una sola lunghezza di vantaggio sul Fondi ultimo in classifica. L'arrivo di Braglia sulla panchina silana non ha portato benefici immediati, col Cosenza che ha perso anche il match casalingo contro il Catania, solo di misura anche se quella rossoblu resta al momento la peggior difesa del girone, con undici gol già incassati. Urge un cambio di marcia con una vittoria nel derby che sarebbe importantissima anche per il morale dei tifosi, ma l'impressione è che la solida Reggina vista nelle ultime partite sia il cliente peggiore da affrontare per provare a uscire dalla crisi.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGINA COSENZA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Granillo di Reggio Calabria. Reggina in campo col portiere Cucchietti alle spalle di una linea difensiva a quattro con Laezza impiegato in posizione di terzino destro, Solerio impiegato in posizione di terzino sinistro e Di Filippo e Gatti schierati come centrali. Il brasiliano Mezavilla sarà affiancato da Garufi e Porcino nel terzetto di centrocampo, col capitano De Francesco, a segno con una prodezza dalla distanza nella trasferta contro la Virtus Francavilla, confermato trequartista alle spalle di Sciamanna e Sparacello. Il Cosenza risponderà con Perina tra i pali, Corsi sull'out difensivo di destra e Pinna sull'out difensivo di sinistra, mentre Idda e Dermaku formeranno la coppia di difensori centrali. Bruccini e Calamai saranno i vertici arretrati di centrocampo, con Caccavallo, Mungo e Statella incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo dei silani, il francese Baclet.

LA CHIAVE TATTICA

Confermato il 4-3-1-2 per la Reggina di Agenore Maurizi, che si è resa protagonista di una grande reazione nel secondo tempo del match contro il Francavilla. Braglia si è presentato con un 4-2-3-1 alla guida del Cosenza in una partita contro il Catania che non ha avuto però un esito fortunato per i silani. Il 15 settembre 2016, nell'ultimo derby disputato a Reggio Calabria, Reggina e Cosenza hanno pareggiato zero a zero. L'ultima vittoria della Reggina contro i rossoblu al Granillo risale al tre a zero del 5 ottobre 2014 con tripletta di Roberto Insigne, mentre il Cosenza non ha mai vinto in terra amaranto negli ultimi vent'anni.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per il derby calabrese vedono la Reggina favorita in maniera abbastanza netta, anche alla luce delle difficoltà evidenziate dal Cosenza nelle ultime settimane. Successo interno amaranto quotato al raddoppio da Betclic, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota del pareggio e William Hill alza fino a 3.80 la quota per il successo silano in trasferta. Under 2.5 quotato 1.57 da Bet365, eventualità ritenuta più probabile rispetto all'over 2.5 quotato 2.35 da Paddy Power.

