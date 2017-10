Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone C (7^ giornata, 3 ottobre 2017)

Risultati Serie C, 7^ giornata girone C (Foto LaPresse)

Turno infrasettimanale nella Serie C 2017-2018, il primo della stagione: i tre gironi come sempre verranno divisi in due diversi giorni, e martedì 3 ottobre toccherà al girone C che, come noto, ha disputato le sue partite al sabato. Ecco allora il programma delle sfide: si parte alle ore 14:30 con Bisceglie-Juve Stabia, Fondi-Rende e Siracusa-Matera; alle ore 16:30 avremo Casertana-Virtus Francavilla e Paganese-Trapani, alle ore 20:30 si giocano Catania-Monopoli, Catanzaro-Akragas, Lecce-Sicula Leonzio e Reggina-Cosenza. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C

RISULTATI SERIE C: MONOPOLI ANCORA IN TESTA

Il girone C sta diventando sempre più interessante: sabato il Lecce ha piegato il Bisceglie mentre, nell’altro derby di Puglia, il Monopoli non è andato oltre il pareggio contro la Fidelis Andria. Le vittorie esterne di Siracusa e Catania hanno così generato un terzetto di squadre che inseguono la capolista ad un solo punto di distanza; tra queste potrebbe presto inserirsi il Trapani, che ha una partita in meno e dunque, almeno potenzialmente, può far parte del poker. Una promozione dunque contesa da ben cinque formazioni, anche se naturalmente è presto per tracciare bilanci; più sotto sta facendo molto bene la Juve Stabia (considerando la partita in meno) e la Reggina sta provando a confermarsi in alta quota, volendo puntare ai playoff dopo anni difficili.

CLASSIFICA SERIE C, SUL FONDO

A chiudere la classifica è il Fondi, sconfitto anche nel fine settimana: per la formazione laziale un inizio davvero difficile di stagione, appena due gol segnati e tante perplessità su un gruppo che ha peggiorato il suo bilancio rispetto all’esaltante stagione scorsa. La grande delusione resta il Cosenza, ancora incapace di vincere una singola partita, con il peggior attacco del girone e penultima mentre la aspettavamo in zona playout; male anche la Casertana - 4 punti - che segna pochissimo così come la Paganese, la Fidelis Andria non ha ancora trovato la vittoria ma, con cinque pareggi in sei partite, se non altro si tiene lontana dai guai e, se la stagione finisse oggi, sarebbe salva.

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

ore 14:30 Bisceglie-Juve Stabia

ore 14:30 Fondi-Rende

ore 14:30 Siracusa-Matera

ore 16:30 Casertana-Virtus Francavilla

ore 16:30 Paganese-Trapani

ore 20:30 Catania-Monopoli

ore 20:30 Catanzaro-Akragas

ore 20:30 Lecce-Sicula Leonzio

ore 20:30 Reggina-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C

Monopoli 14

Siracusa, Catania, Lecce 13

Trapani* 10

Reggina 9

Juve Stabia*, Virtus Francavilla 8

Catanzaro*, Matera (-1), Akragas, Bisceglie* 7

Rende* 6

Fidelis Andria, Sicula Leonzio** 4

Casertana*, Paganese 4

Cosenza 2

Fondi 1

* una partita in meno

** due partite in meno

