Siracusa Matera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Siracusa-Matera, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma del turno infrasettimanale del campionato di Serie C nel girone C. La partita del De Simone promette spettacolo visto il buon momento attraversato dalle due formazioni. Il Siracusa dopo una partenza tentennante può addirittura quasi essere considerata la formazione del momento, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite di campionato che hanno portato gli uomini di Andrea Sottil al secondo posto, a una sola lunghezza dal Monopoli capolista e in compagnia di corazzate come il Catania e il Lecce.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La settima giornata d'andata si giocherà di martedì, non ci sarà diretta tv per l'incontro in Sicilia ma solo diretta streaming video via internet, per chi vorrà seguire il match da abbonato al sito sportube.tv, oppure per chi vorrà acquistare singolarmente la partita sul portale.

IL CONTESTO

L'ultimo tre a zero in casa dell'Akragas, sabato scorso, è stato perentorio per il Siracusa e ha dimostrato come la squadra abbia qualità in tutti i reparti. Il Matera invece aveva raccolto solo due punti in quattro partite dopo l'esordio con vittoria in campionato contro l'Akragas. Per questo l'ultimo successo casalingo per due a uno contro la Paganese è stato ossigeno puro per i ragazzi di Auteri, che hanno fatto loro i tre punti grazie alle reti di Casoli e Strambelli, riuscendo anche a reagire dopo che a inizio ripresa i campani avevano momentaneamente agguantato il pareggio grazie a Talamo.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA MATERA

Le probabili formazioni dell'incontro allo stadio De Simone di Siracusa. Padroni di casa schierati con Tomei tra i pali, Turati e Mucciante a formare nella linea difensiva a quattro la coppia di difensori centrali, con Daffarà esterno laterale di destra e Liotti esterno laterale di sinistra. Toscano e l'argentino Spinelli giocheranno come playmaker arretrati in un centrocampo con Sanomenico, Mancino e Mazzocchi schierati di supporto al centravanti di ruolo, Scardina. La risposta del Matera sarà affidata allo sloveno Golubovic alle spalle di Mattera, Sernicola e De Franco, titolari nella difesa a tre. A centrocampo giocheranno De Falco e Urso, mentre il brasiliano Angelo coprirà la fascia destra e Casoli la corsia laterale opposta. In attacco confermato il tridente composto da Giuseppe Giovinco, Strambelli e dall'argentino Corado.

LA CHIAVE TATTICA

4-2-3-1 per il Siracusa di Andrea Sottil che si sta confermando una delle realtà in maggiore crescita in questo campionato di Serie C. Il Matera di Auteri resterà come al solito fedele al suo 3-4-3. Gli incroci più recenti tra le due formazioni sono relativi allo scorso campionato, quello del ritorno del Siracusa tra i professionisti. Il 9 ottobre 2016 in casa i siciliani hanno vinto due a uno con la doppietta di Catania che ha ribaltato l'iniziale vantaggio lucano firmato da Iannini. Al ritorno, il 25 febbraio scorso, il Siracusa ha passeggiato a Matera, secco poker firmato Dentello Azzi, Turati, Persano e Catania.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Pur tenendo presente il valore del Matera, l'ottimo momento del Siracusa e il fattore campo portano i bookmaker a considerare favoriti i padroni di casa, con vittoria interna quotata 2.25 da Betclic, pareggio quotato 3.20 da Bet364 e successo esterno fissato a una quota di 3.10 da Paddy Power. Over 2.5 quotato 2.25 da Paddy Power, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.62 da Bet365: la partita viene considerata potenzialmente capace di offrire pochi gol.

