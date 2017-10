Ternana-Brescia (recupero)/ Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana-Brescia, recupero Serie B (LAPRESSE)

Ternana-Brescia sarà diretta dall’arbitro Daniele Martinelli della sezione di Roma. Il recupero della 5^giornata di Serie B si gioca martedì 3 ottobre 2017 alle ore 20:30: allo stadio Libero Liberati le due squadre ripartiranno dal 19’ minuto, quello in cui il match dello scorso 30 settembre è stato sospeso per pioggia; si giocherà quindi per un totale di 71’ più eventuali minuti di recupero. La classifica del torneo cadetto vede la Ternana la penultimo posto con 5 punti e il Brescia nella fascia centrale a quota 9.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Il recupero di Ternana-Brescia sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 1 HD (251): telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati ai pacchetti potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 409218.

LA SITUAZIONE

La Ternana spera di risollevarsi dopo le ultime 3 sconfitte patite contro Virtus Entella (3-1 a Chiavari), Bari (3-0) e Venezia (2-3). Sabato gli umbri sono caduti in casa al termine di una partita rocambolesca che li ha visti, risorgere e poi crollare definitivamente in piena Zona Cesarini. In apertura Zigoni ha portato in vantaggio il Venezia (2’), mentre al 57’ un pasticcio difensivo ha portato all’autorete del portiere rossoverde Plizzari. Poi, quando per i lagunari sembrava fatta, la rimonta della Ternana nel giro di pochi secondi: all’83’ Montalto ha trovato il gol da distanza ravvicinata, nell’azione seguente è stato poi Varone a capitalizzare il rapido recupero palla con un bel destro di prima intenzione. L’ultima parola è stata però del Venezia e in particolare dell’esperto Domizzi, che al 93’ ha girato in rete di testa un cross da calcio d’angolo. Ternana che quindi dopo i primi 3 risultati utili (2 pareggi e 1 successo) non è più riuscita a vincere; ci proverà questa sera nella partita contro il Brescia, che il 30 settembre era stata sospesa per pioggia al 19’. Per le Rondinelle sono invece 5 le partite senza ko: nel week-end la squadra allenata da Roberto Boscaglia è riuscita a fermare la capolista Perugia, vincendo 2-1 in rimonta davanti al pubblico amico del Rigamonti. Tutti i gol sono maturati nel secondo tempo: al 49’ il nordcoreano Han ha firmato il vantaggio perugino con un bel colpo di testa, poi è entrato in scena Andrea Caracciolo. L’Airone ha preso il posto di Alexis Ferrante al 61’ e appena 5’ dopo ha ristabilito la parità sfruttando l’assist di Machin; all’80’ invece il numero 9 biancoblu ha vestito i panni del rifinitore ‘cucinando’ per il definitivo 2-1 di Bisoli.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BRESCIA

Sandro Pochesci dovrebbe schierare la Ternana con il modulo 3-5-2. Davanti al portiere Sala (Plizzari è impegnato con la Nazionale Under 19) i difensori Valjent, Gasparetto e Signorini, mentre la cerniera di centrocampo dovrebbe vedere in azione Carretta sulla fascia destra, Tiscione sul versante mancino e per vie centrali Varone, Paolucci e Defendi. Per l’attacco pronta la coppia Montalto-Albadoro. Per il Brescia invece niente Caracciolo: l’Airone non è stato convocato a causa della contrattura accusata sabato. Indisponibili anche Checchin, Ndoj e Torregrossa. Probabile uno speculare 3-5-2 con Minelli tra i pali e Somma, Lancini e l’ex di turno Maccarello a completare il pacchetto arretrato. In cabina di regia Martinelli, ai suoi fianchi le mezzali Bisoli e Machin e sulle corsie laterali Bandini (a destra) e l’altro ex Furlan (sinistra). Davanti Ferrante e Cortesi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per il recupero della 5^giornata di Serie B le principali agenzie di scommesse favoriscono i padroni di casa. snai.it ad esempio fissa a quota 2,30 il segno 1 per la vittoria della Ternana, poi a 2,90 il segno X per l’eventuale pareggio e a 3,50 il segno 2 per il colpo esterno del Brescia. Opzione Under quotata 1,90 e Over a 1,80.

© Riproduzione Riservata.