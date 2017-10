Tre Valli Varesine 2017/ Streaming video e diretta tv: orario, percorso e vincitore (oggi 3 ottobre)

Diretta Tre Valli Varesine - LaPresse

Oggi con la Tre Valli Varesine 2017, edizione numero 97 di questa classica, prosegue un autunno ricco di emozioni per il ciclismo italiano, che ci sta proponendo tante corse di fascino e prestigio, tutte molto ambite e tutte perfette tappe di avvicinamento all’ultimo grande obiettivo della stagione, il Giro di Lombardia che si terrà sabato. Il percorso di questa Tre Valli Varesine sarà di 192,9 km, dalla partenza di Saronno fino al classico arrivo di Varese, dove si concluderà anche il tradizionale Trittico Lombardo, per il quale prima dei Mondiali erano già state disputate la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi. La Tre Valli è stata staccata dalle altre due classiche lombarde per fungere da ‘apripista’ proprio al Lombardia di sabato, senza dimenticare che giovedì ci sarà un altro appuntamento molto atteso, quello con la Milano-Torino.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TRE VALLI VARESINE 2017

La Tre Valli Varesine 2017 godrà di una lunga e meritata diretta tv, perché il collegamento su Rai Sport + HD inizierà già dalle ore 14.30 e poi dalle ore 15.15 la classica lombarda godrà della ribalta di Rai Tre, dunque ci sarà spazio anche sui canali generalisti per seguire tutti i momenti più emozionanti e significativi della Tre Valli Varesine e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it.

IL PERCORSO E I PARTECIPANTI

Abbiamo già accennato che la partenza della Tre Valli Varesine 2017 sarà da Saronno e l’arrivo a Varese, ma adesso andiamo a scoprire qualche notizia più dettagliata sul percorso. Si partirà alle ore 12.00 e nella prima parte ci sarà da affrontare un tratto in linea di 77,7 km attraversando molte località della provincia di Varese: da segnalare in particolare una salita, quella che porterà la corsa verso Orino e poi Motta Rossa, all’interno del Parco Regionale Campo dei Fiori. Si passerà poi per la prima volta sotto lo striscione del traguardo in via Sacco a Varese ed avrà inizio il primo dei nove giri di un circuito cittadino di 12,8 km, che sarà caratterizzato dalla salita del Montello, ma un altro tratto con la strada che sale sarà anche quello tra via Vigevano e Piazzale Libertà, a circa un chilometro dal traguardo di via Sacco: gli ultimi 1000 metri saranno invece pianeggianti. Tra i nomi di spicco giustamente possiamo citare innanzitutto Vincenzo Nibali e Fabio Aru, entrambi attesissimi poi al Lombardia, ma probabilmente il tracciato si adatta di più a gente come Sonny Colbrelli, già vincitore nel 2016 e probabile uomo di punta per la Bahrain-Merida, e Diego Ulissi, che l’anno scorso colse la piazza d’onore proprio alle spalle del bresciano.

