Video/ Feralpisalò Pordenone (0-0): highlights della partita (Serie C 2017-2018)

Video Feralpisalò Pordenone (LaPresse)

Nulla di fatto al Turina dove FeralpiSalò e Pordenone si sono dati battaglia per novanta minuti nel tentativo di strappare i tre punti, alla fine le due squadre si sono dovute accontentare di un punto a testa: 0-0 il risultato finale con i ramarri che mancano la possibilità di tornare in testa alla classifica e vengono scavalcati dal Renate che ora è il nuovo capolista del girone B di Serie C.

IL SECONDO TEMPO

Gli ospiti escono dal campo con più di rimpianto visto il rigore sbagliato da Burrai nella prima frazione di gioco, eroe indiscusso della serata il portiere dei padroni di casa, Caglioni, che in più occasioni ha protetto il risultato e salvato i suoi da un brutto KO interno. Nelle battute conclusive del match l'estremo difensore dell'undici di Serena è stato bravo a chiudere Gerardi in calcio d'angolo ribadendo il concetto che oggi la sua porta sarebbe rimasta inviolata nonostante i tentativi degli avversari.

