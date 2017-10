Classifica Serie A/ Risultati 11^ giornata, diretta gol live score del posticipo Verona Inter

Classifica Serie A, 11^ giornata: risultati e diretta gol live score di Verona Inter, il posticipo che chiude il turno. Napoli ancora in testa, Juventus e Lazio rispondono, affonda il Milan

30 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Classifica Serie A, 11^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie A 2017-2018 conclude questa sera la sua undicesima giornata: con Verona-Inter, in programma alle ore 20:45, avremo la situazione completa quando ci avviciniamo ad un’altra sosta per le nazionali. Partita interessante e importante per entrambe: soprattutto per l’Inter, che può confermare la sua imbattibilità e con la vittoria tornerebbe a due punti dal Napoli capolista, rimanendo la principale rivale per lo scudetto. Dall’altra parte, il Verona ha bisogno di punti utili per la salvezza: gli scaligeri hanno alle loro spalle soltanto il Benevento e, penultimi insieme al Genoa, possono fare un bel salto in avanti con la seconda vittoria stagionale. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

LA SITUAZIONE

La domenica di Serie A, insieme alle due partite di anticipo, ha confermato il Napoli al comando della classifica: continuano a correre i partenopei, che pur con qualche sofferenza si sono liberati del Sassuolo vincendo la decima partita e restando senza sconfitte. Hanno tenuto il passo la Juventus, corsara a San Siro sul campo del Milan, e la Lazio che ha dominato a Benevento; alle spalle di queste due squadre Roma e Sampdoria, che devono recuperare la loro partita di Marassi; con un’ipotetica vittoria giallorossa la classifica sarebbe già spezzata con cinque squadre al comando con netto vantaggio sulle altre. Dietro i blucerchiati comunque arrivano Fiorentina e Milan - con il Torino - che non trovano continuità; in coda situazione interessante, l’Udinese sembra essersi tolta dai guai mentre dal Cagliari al Genoa (escludendo il Benevento) sono tutte in corsa per salvarsi, racchiuse nello spazio di appena tre punti. Segno positivo in questo fine settimana per Crotone e Spal, con gli estensi tornati alla vittoria otto giornate nelle quali avevano fatto un solo punto; il Cagliari invece ha perso contro il Torino che sembra essersi ritrovato, qualche timido sussulto del Sassuolo che sapeva ovviamente di non poter vincere a Napoli. Il Genoa sembra essere la squadra più in difficoltà di tutte: la sconfitta dI Ferrara mette nuovamente a rischio la panchina di Ivan Juric.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

RISULTATO FINALE Milan-Juventus 0-2 - 23' Higuain, 63' Higuain

RISULTATO FINALE Roma-Bologna 1-0 - 33' El Shaarawy

RISULTATO FINALE Benevento-Lazio 1-5 - 4' Bastos (L), 13' Immobile (L), 24' Marusic (L), 55' Lazaar (B), 76' Parolo (L), 87' Nani (L)

RISULTATO FINALE Sampdoria-Chievo 4-1 - 20' Linetty (S), 24' Cacciatore (C), 26 Torreira (S), 44' D. Zapata (S), 85' Torreira (S)

RISULTATO FINALE Spal-Genoa 1-0 - 56' Antenucci

RISULTATO FINALE Napoli-Sassuolo 3-1 - 22' Allan (N), 41' Falcinelli (S), 44' Callejon (N), 54' Mertens (N)

RISULTATO FINALE Udinese-Atalanta 2-1 - 29' Kurtic (A), 45'+1' rig. De Paul (U), 68' Barak (U). Note: 85' Cristante (A) sbaglia rigore (parato)

RISULTATO FINALE Crotone-Fiorentina 2-1 - 17' Budimir (C), 19' Trotta (C), 44' Benassi (F)

RISULTATO FINALE Torino-Cagliari 2-1 - 31' Barella (C), 40' Iago Falque (T), 66' Obi (T)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 31

Juventus, Lazio 28

Inter* 26

Roma* 24

Sampdoria* 20

Fiorentina, Milan, Torino 16

Atalanta, Chievo 15

Bologna 14

Udinese 12

Cagliari, Crotone 9

Spal, Sassuolo 8

Genoa, Verona* 6

Benevento 0

* una partita in meno

