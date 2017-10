Classifica Serie B/ Risultati 12^ giornata, diretta gol live score del posticipo Ternana Carpi

Classifica Serie B, risultati 12^ giornata e diretta gol live score del posticipo Ternana Carpi, che lunedì 30 ottobre chiude il programma del turno. Palermo in vetta davanti a tre squadre

30 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Sarà Ternana Carpi a chiudere la dodicesima giornata della Serie B 2017-2018. Un campionato che si sta facendo sempre più interessante, con una classifica che via via si allunga anche se rimane parecchio corta: alle ore 20:30 dunque riflettori sullo stadio Liberati, dove la Ternana penultima in classifica sfida un Carpi che, con una vittoria, si porterebbe addirittura in settima posizione. I risultati del sabato e della domenica intanto ci hanno consegnato tanti gol e parecchie sorprese. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B

LA SITUAZIONE

La maledizione delle prime in classifica ha colpito ancora: l’Empoli infatti si è fatto battere da una Salernitana che esplora la zona playoff ed è stato scavalcato dal Palermo, nuova capolista della Serie B e finalmente nel posto che tanti addetti ai lavori gli assegnavano alla vigilia del torneo. All’inseguimento, oltre ai toscani, ci sono il Frosinone e il Parma, che sembrava in crisi solo qualche settimana fa ma con tre vittorie consecutive è arrivato in quota promozione diretta (sarebbe la terza consecutiva), scavalcando anche la Cremonese. Che è stata fermata dal Perugia: l’esordio di Roberto Breda in panchina è coinciso con un pirotecnico 3-3 nel quale il Grifone per tre volte è andato in vantaggio e per tre volte si è fatto riprendere; a quota 18 c’è anche il Venezia che ha frenato la corsa del Frosinone, un punto più su il Bari che sta trovando continuità ma adesso dovrà provare a confermarsi su questi livelli, cosa che negli ultimi anni è sempre stata un problema. Tra i 17 punti del Cittadella e i 13 dell’Ascoli ci sono undici squadre, e arriviamo dai margini della zona playoff allo spareggio per non retrocedere: come detto classifica corta, se il campionato finisse oggi sarebbe salvo il Foggia che ha dimostrato le sue potenzialità offensive demolendo la Pro Vercelli in Piemonte. I bianchi sono il fanalino di coda del campionato, ma in fondo non ha vinto nessuno se non appunto i satanelli (e il Brescia che sembra in ripresa) e questo ovviamente contribuisce a non rendere drammatica la situazione della squadra allenata da Gianluca Grassadonia.

RISULTATO FINALE Bari-Ascoli 3-0 - 54’ Galano, 59’ aut. Mogos, 73’ Floro Flores

RISULTATO FINALE Cesena-Novara 2-2 - 45’+1’ Jallow (C), 57’ Chaija (N), 59’ Scognamiglio (C), 77’ Macheda (N)

RISULTATO FINALE Cremonese-Perugia 3-3 - 22’ Al. Dossena (P), 30’ aut. Zanon (C), 48’ Di Carmine (P), 72’ Paulinho (C), 80’ Di Carmine (P), 86’ rig. Paulinho (C)

RISULTATO FINALE Palermo-Entella 2-0 - 23’ rig. Nestorovski, 48’ Nestorovski

RISULTATO FINALE Pescara-Brescia 0-3 - 37’ Pepin, 63’ And. Caracciolo, 65’ A. Ferrante

RISULTATO FINALE Salernitana-Empoli 2-1 - 29’ Pasqual (E), 33’ Bocalon (S), 36’ Bocalon (S)

RISULTATO FINALE Spezia-Cittadella 0-0

RISULTATO FINALE Venezia-Frosinone 1-1 - 19’ Modolo (V), 22’ M. Ciofani (F)

RISULTATO FINALE Parma-Avellino 2-0 - 1’ Di Gaudio, 94’ R. Insigne

RISULTATO FINALE Pro Vercelli-Foggia 1-4 - 9’ Raicevic (P), 30’ rig. Mazzeo (F), 45’+2’ Chiricò (F), 69’ rig. Mazzeo (F), 71’ Fedato (F)

ore 20:30 Ternana-Carpi

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 21

Empoli, Frosinone, Parma 20

Bari, Salernitana 19

Cremonese, Venezia 18

Cittadella, Novara 17

Avellino, Pescara, Brescia 16

Carpi* 15

Perugia, Spezia, Foggia 14

Entella, Ascoli 13

Cesena 12

Ternana* 11

Pro Vercelli 10

* una partita in meno

