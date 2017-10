INFORTUNIO BRUNO PERES / Lesione muscolare per il brasiliano, stop più lungo del previsto

Infortunio Bruno Peres, il brasiliano della Roma ha riportato una lesione muscolare. Il problema è più grave di quello che si pensava e di conseguenza lo stop sarà decisamente più lungo.

30 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Infortunio Bruno Peres - La Presse

Un infortunio quello di Bruno Peres più grave del previsto. Infatti era stato lo stesso terzino destro della Roma a sottolineare alla fine di Roma-Bologna di stare bene. Si pensava a qualcosa di poco conto e non addirittura una lesione muscolare, che seppur non gravissima lo terrà fuori dal campo di gioco per alcune partite decisive. E' un dispiacere per lo stesso ragazzo che stava finalmente carburando negli schemi del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco e che stava iniziando a giocare con continuità. Chi lo sostituirà con anche Rick Karsdorp infortunato? Il tecnico della Roma dovrà riportare dietro Alessandro Florenzi che dopo due brutti problemi fisici sembra essere davvero al top della condizione. Difficile capire se Florenzi possa giocare sempre con gare molto ravvicinate anche se c'è da dire che la pausa per gli spareggi per l'accesso ai Mondiali arriva al momento giusto per consentire a Bruno Peres di recuperare.

LESIONE MUSCOLARE PER IL BRASILIANO

Gli esami strumentali hanno dato un responso ufficiale sull'infortunio di Bruno Peres. Il terzino brasiliano della Roma ha riportato una lesione muscolo/fasciale di primo grado al muscolo otturatore esterno di destra. Questo lo farà stare fuori sicuramente fino al ritorno dalla pausa per gli spareggi delle nazionali in vista dei Mondiali 2018 che si giocheranno in Russia l'estate prossima. Di sicuro Bruno Peres non ci sarà domani sera contro il Chelsea e sarà fuori anche per il prossimo appuntamento di campionato contro la Fiorentina. Difficile pensare che dopo la sosta sia recuperato al cento per cento per giocare da titolare, ma dovrebbe comunque essere pronto tra un paio di settimane. E' un bel problema per Eusebio Di Francesco che appena cinque giorni fa ha dovuto fare i conti con il nuovo e pesantissimo infortunio di Rick Karsdorp altro terzino destro di ruolo a sua disposizione.

© Riproduzione Riservata.