Italia Georgia Under 17/ Streaming video e diretta tv probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Italia-Georgia Under 17: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, risultato live. Qualificazioni Europei, lunedì 30 ottobre 2017, ore 15:00

30 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Italia-Georgia Under 17 (LAPRESSE)

Italia-Georgia Under 17 si gioca oggi, lunedì 30 ottobre 2017 allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi, capitale della Georgia: calcio d’inizio in programma alle ore 15:00 italiane (le 18:00 locali). Le due squadre sono inserite nel Gruppo 13 delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, che si terranno in Inghilterra dal 4 al 20 maggio prossimi. Qualificazioni agli Europei Under 17 che si articolano in due turni: la prima è quella in corso in questi giorni mentre la seconda, denominata fase Elite, avrà luogo nel marzo 2018; vi accederanno tutte le prime e le seconde classificate dei primi 13 gironi, più le quattro migliori terze.

L’Italia Under 17, allenata dall’ex centrocampista Carmine Nunziata, sta affrontando le partite del primo turno in questo girone che si disputa per intero in Georgia, nazione che dunque ospita le sue tre concorrenti: dopo avere vinto per 3-0 martedì scorso contro il Montenegro e di nuovo contro la Lettonia venerdì per 1-0, la partita di oggi pomeriggio contro i padroni di casa è di fatto una sorta di amichevole di lusso per gli azzurrini, che hanno già in mano la qualificazione per la fase Elite, dove sicuramente il gioco si farà più duro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE QUALIFICAZIONI EUROPEE UNDER 17

Italia-Georgia Under 17 non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano. Aggiornamento in tempo reale sull’andamento della partita saranno disponibili sul sito internet ufficiale www.uefa.com, alla sezione Under 17, oltre che sui social network della Figc.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GEORGIA UNDER 17

Il ct Nunziata dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1 oppure 4-3-3, che è stato utilizzato venerdì pomeriggio contro la Lettonia. Ricordiamo che la formazione titolare in questo match era composta da Russo in porta; Barazzetta, Serpe, Armini e Bouah in difesa; Pascal, Leone e Gyabuaa a centrocampo; Fagioli, Vergani e Riccardi nel tridente d’attacco. Quanto all’elenco completo dei convocati, come portieri abbiamo Russo (Genoa) e Gelmi (Atalanta), poi i difensori Pirola (Inter), Armini (Lazio), Barazzetta (Milan), Serpe (Genoa), Adamoli (Juventus), Angileri (Juventus), Bouah (Roma), Michelotti (Chievo), Ponsi (Fiorentina) e Semeraro (Roma). A centrocampo possiamo contare su Iglio (Monaco), Sandri (Torino), Ghislandi (Atalanta), Mattioli (Sassuolo), Greco (Roma), Gyabuaa (Atalanta), Leone (Juventus), Riccardi (Roma) e Sami (Cesena), infine come attaccanti ecco Cortinovis (Atalanta), Vergani (Inter), Fagioli (Juventus), Petrelli (Juventus) e Tonin (Milan). Tutti i ragazzi sono nati nel 2001.

