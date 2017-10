Lecce-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie C

30 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Lecce-Cosenza, LaPresse

Lecce-Cosenza, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, è in programma lunedì 30 ottobre alle ore 20.45 e sarà una sfida relativa alla undicesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Posticipo di grande spessore nel girone meridionale di Serie C: la capolista ospita un Cosenza capace di mettere in mostra i primi segnali di ripresa e soprattutto di ottenre una vittoria fondamentale contro il Bisceglie sabato scorso. Vittoria vitale perché dopo il rovescio interno contro la Casertana anche l'arrivo di Braglia in panchina sembrava non aver portato effetti benefici: invece i silani hanno saputo reagire e risollevarsi dall'ultimo posto, mettendosi tre squadre alle spalle in classifica in un sol colpo, ovvero Paganese, Casertana ed Andria.

Il Lecce dalla sua è tornato a +4 sul Catania secondo (pur avendo disputato una partita in più rispetto agli etnei) grazie all'importantissimo successo ottenuto sul campo del Matera. I lucani erano reduci da quattro vittorie consecutive, ma si sono dovuti arrendere al gol di Mancosu nella ripresa, col centrocampista giallorosso che si conferma top player di categoria. Il pari interno contro l'Akragas è stato dunque una battuta a vuoto momentanea per una squadra che sogna finalmente di chiudere il lungo esilo dal calcio che conta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA LECCE-COSENZA

Il posticipo serale Lecce Cosenza sarà visibile per tutti gli appassionati in diretta tv in chiaro sul Rai Sport + HD, sul canale numero 57 del digitale terrestre, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito raisport.rai.it. La partita sarà comunque visibile anche tramite Sportube, come tutti gli incontri di Serie C.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Via del Mare di Lecce si confronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa salentini schierati con Perucchini in porta, Lepore sull'out difensivo di destra e Di Matteo sull'out difensivo di sinistra, mentre Riccardi e Marino giocheranno al centro della difesa. A centrocampo ci sarà spazio per Mancosu, Arrigoni ed Armellino, mentre Pacilli si muoverà da trequartista alle spalle di Torromino e Caturano, confermati nel tandem offensivo. Risponderà il Cosenza con Saracco tra i pali, Corsi schierato in posizione di terzino destro e D'Orazio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Idda e Dermaku. A centrocampo terzetto titolare composto da Statella, Loviso e Calamai alle spalle del trequartista Mungo, mentre Mendicino e il francese Baclet faranno coppia sul fronte d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, visto che entrambi gli allenatori si affideranno all'utilizzo del trequartista: 4-3-1-2 sia per il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, sia per l'allenatore del Cosenza, Braglia. Lo scorso anno pareggio uno a uno in campionato nel match disputato in Salento, il 13 novembre del 2016: Cosenza in vantaggio con Gambino ma poi raggiunto nella ripresa dal gol di Mancosu. Il Lecce ha battuto per l'ultima volta il Cosenza in casa il 15 novembre del 2015, con gol di surraco in apertura di ripresa per l'uno a zero finale. Il Cosenza non è mai riuscito a passare a Lecce negli ultimi vent'anni, ottenendo in questo periodo di tempo solo un altro punto nella sfida disputata in Serie B il 13 gennaio 2003.

QUOTE E PRONOSTICO

Lecce nettamente favorito dalle agenzie di scommesse, con vittoria interna dei salentini quotata 1.70 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bwin moltiplica per 5.00 quanto investito sull'eventuale successo silano allo stadio Via del Mare. Over 2.5 quotato 2.05 da Paddy Power, Bet365 offre a 1.75 la quota per l'under 2.5.

