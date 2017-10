Napoli Manchester City / Quote, pronostici e dove vederla in tv: Sarri se la gioca (Champions League)

30 ottobre 2017

LaPresse - immagine di repertorio

Si avvicina Napoli Manchester City: nel capoluogo campano è già alta l’attesa per il big-match che caratterizzerà la quarta giornata di Champions League, anche se il calcio d’inizio al San Paolo è previsto per le ore 20.45 di dopodomani, mercoledì 1 novembre. La classifica del girone F è nettamente favorevole al Manchester City, che comanda a punteggio pieno a quota 9 punti con tre vittorie in altrettante partite giocate, mentre il Napoli è terzo con 3 punti alle spalle anche dello Shakhtar Donetsk, pagando a caro prezzo la sconfitta in Ucraina oltre a quella di due settimane fa a Manchester. La partita è però più equilibrata di quanto direbbero le classifiche del girone, ed è pure giusto così se si pensa che le due squadre sono prime in classifica in Serie A e in Premier League. Il pronostico degli scommettitori è infatti decisamente equilibrato, come confermano le quote proposte dall’agenzia Snai sull’esito di Napoli Manchester City: il segno 1 per la vittoria dei ragazzi di Maurizio Sarri è quotato a 2,65, mentre il segno 2 per il colpaccio degli uomini di Pep Guardiola è dato a 2,45. Il segno X per il pareggio è invece proposto a 3,70.

NAPOLI MANCHESTER CITY: DOVE VEDERLA IN TV

Per tutti quelli che non avranno la fortuna di assistere a Napoli Manchester City allo stadio San Paolo, bisogna ricordare che la partita di Champions League sarà visibile in diretta tv solamente sul digitale terrestre a pagamento di Mediaset Premium, per la precisione sui canali Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD. Per gli abbonati alla piattaforma sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play, mentre per chi può affidarsi solamente alla televisione in chiaro ci si dovrà accontentare dello Speciale Champions League che andrà in onda a partire dalle ore 23.40 di mercoledì sera su Rete 4.

