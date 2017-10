PAGELLE/ Verona-Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 11^ giornata - primo tempo)

Pagelle Verona Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i giocatori che sono scesi in campo nel posticipo del lunedì per l'undicesima giornata della Serie A

30 ottobre 2017 Redazione

Pagelle Verona Inter, Serie A 11^ giornata (Foto LaPresse)

Allo stadio Bentegodi è in corso l'ultimo posticipo dell'11^ giornata di Serie A 2017-18 tra Hellas Verona e Inter, al momento il punteggio premia la formazione di Spalletti che conduce per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo, mentre le squadre approfittano dell'intervallo per riposarsi dentro i rispettivi spogliatoi. Per il momento sta decidendo Borja Valero (7) che ha realizzato il suo primo gol in maglia nerazzurra grazie al cross-assist di Candreva (7,5), il numero 87 ospite ha servito in maniera impeccabile l'ex-centrocampista della Fiorentina che tutto solo dentro l'area di rigore non ha sbagliato punendo così l'incolpevole Nicolas (6). In precedenza gli uomini di Spalletti avevano creato poche occasioni faticando a trovare l'ultimo passaggio, dall'altra parte Romulo (7) nonostante le sue accelerazioni non è riuscito a innescare i suoi compagni, in particolare Cerci (5,5) e Verde (5,5) entrambi apparsi sottotono.



VOTO VERONA 5,5 - Il fortino degli scaligeri regge 35 minuti, gli uomini di Pecchia si devono inchinare di fronte a Borja Valero.

MIGLIORE VERONA: ROMULO 7 - L'italo-brasiliano crea i maggiori pericoli per l'Inter nella corsia di destra.

PEGGIORE VERONA: FARES 5 - Non è ancora entrato in partita, commette un fallo di frustrazione su Candreva che gli costa il giallo.



VOTO INTER 6,5 - Seppur faticando i nerazzurri trovano il modo di sbloccare la contesa e incanalare il match sui binari giusti.

MIGLIORE INTER: CANDREVA 7,5 - A furia di sfondare sulla fascia destra e di andare al cross alla fine inventa l'assist per Borja Valero.

PEGGIORE INTER: NAGATOMO 5,5 - Il giapponese fatica a contenere Romulo che lo batte nettamente in velocità e sullo scatto secco. (Stefano Belli)

