Probabili formazioni/ Roma Chelsea: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Roma Chelsea: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella quarta giornata del girone C della Champions League

30 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Chelsea, Champions League (Foto LaPresse)

Roma Chelsea si gioca per la quarta giornata del girone C nella Champions League 2017-2018: alle ore 20:45 di martedì 31 ottobre i giallorossi proveranno a prendersi la qualificazione agli ottavi di finale con una vittoria su un avversario di prestigio, già fermato due settimane fa a Stamford Bridge con una partita fantastica, nella quale la squadra di Eusebio Di Francesco avrebbe meritato anche la vittoria. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria di misura in campionato; la Roma prosegue nel suo ottimo momento, i Blues invece si sono ripresi dopo alcune settimane di appannamento che li hanno allontanati dalla vetta della Premier League. Aspettando il calcio d’inizio, andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco a Stamford Bridge, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Chelsea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Chelsea sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento: per tutti gli abbonati l’appuntamento è su Premium Sport 2 (disponibile anche in alta definizione) con la possibilità di seguire la partita anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video disponibile sull’applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi. Su Premium Calcio 1 sarà inoltre in onda Diretta Champions League, con gli highlights e i gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHELSEA

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

La formazione messa in campo da Eusebio Di Francesco per domani sera dovrebbe essere molto simile a quella che ha battuto il Bologna, però con qualche modifica: Florenzi giocherà come terzino destro in una linea che prevede il ritorno di Manolas, che dovrebbe farcela a scendere in campo affiancando Fazio nel reparto arretrato, con Kolarov ovviamente confermato a sinistra. A centrocampo il turnover maggiore: torna titolare Gonalons che prende il posto di De Rossi, al suo fianco stavolta ci sarà Nainggolan che farà staffetta con Lorenzo Pellegrini, il titolare sarà ancora Strootman ma attenzione alle quotazioni in costante ascesa dell’ex Sassuolo, che potrebbe anche essere in campo dal primo minuto (in questo caso prenderebbe il posto dell’olandese). Nel tridente offensivo ci sono sia Diego Perotti che El Shaarawy, matchwinner sabato in campionato: i due giocheranno come esterni con Defrel in dubbio (come Bruno Peres) - da valutare se Schick sarà portato in panchina, ma potrebbe non avere posto tra i sette giocatori che andranno a sedersi - prima punta ovviamente Edin Dzeko mentre a partita in corso potrebbero esserci minuti per Gerson, anche lui con rendimento sempre migliore.

I DUBBI DI CONTE

Antonio Conte disporrà il suo Chelsea con il consueto 3-4-2-1: Morata dovrebbe essere confermato da prima punta, alle sue spalle sicuramente Eden Hazard mentre l’altro trequartista potrebbe essere Willian, entrato nel secondo tempo sabato pomeriggio con Pedro che è stato titolare. Uno dei due comunque dovrebbe completare il reparto offensivo; a centrocampo invece si rivede Drinkwater, ancora out l’altro ex Leicester Kante che dunque lascerà il posto nella zona nevralgica del campo a Tiemoue Bakayoko, che metterà muscoli e quantità al servizio di Cesc Fabregas, individuato come il regista della squadra. Sugli esterni possibile conferma per Zappacosta, con Marcos Alonso a sinistra; anche qui coperta corta per Conte che è senza Victor Moses e potrebbe eventualmente avanzare la posizione di Azpilicueta. Lo spagnolo però sembra essere favorito per completare il terzetto arretrato a protezione di Courtois: con lui David Luiz e Gary Cahill, che dopo il turno di riposo avuto in campionato tornerà titolare prendendo il posto di Rudiger, l’ex della partita che per la prima volta torna all’Olimpico da avversario, ma dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHELSEA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 21 Gonalons, 6 Strootman; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 30 Gerson, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Lobont, Karsdorp, Castan, Emerson P.

CHELSEA (3-4-2-1): 13 Courtois; 28 Azpilicueta, 24 G. Cahill, 30 Daviz Luiz; 21 Zappacosta, 14 T. Bakayoko, 4 Fabregas, 3 Marcos Alonso; 22 Willian, 10 E. Hazard; 9 Morata

A disposizione: 1 Caballero, 2 Rudiger, 27 Christensen, 6 Drinkwater, 11 Pedro, 17, Musonda Jr., 23 Batshuayi

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Kante

© Riproduzione Riservata.