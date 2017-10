Probabili formazioni/ Sporting Lisbona Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Sporting Lisbona Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel girone D della Champions League, 4^ giornata

30 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sporting Lisbona Juventus (Foto LaPresse)

Sporting Lisbona Juventus va in scena martedì 31 ottobre alle ore 20:45. Siamo nel girone D della Champions League 2017-2018: quarta giornata e il calendario, come tradizione, sancisce la ripetizione della partita di due settimane fa (ovviamente a campi invertiti). Dopo la sofferta vittoria dell’Allianz Stadium la Juventus, galvanizzata dal 2-0 di San Siro, si presenta all’Alvalade sapendo che anche un solo pareggio potrebbe essere utile per qualificarsi agli ottavi, a patto che altri risultati siano favorevoli - sostanzialmente il Barcellona dovrà fare il suo dovere battendo l’Olympiacos e poi ripetendosi con lo stesso Sporting. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le squadre in campo per la partita di martedì sera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sporting Lisbona Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sporting Lisbona Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento: per tutti gli abbonati l’appuntamento è su Premium Sport (disponibile anche in alta definizione) con la possibilità di seguire la partita anche su PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video disponibile sull’applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi. Su Premium Calcio 1 sarà inoltre in onda Diretta Champions League, con gli highlights e i gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS

I DUBBI DI JORGE JESUS

Lo Sporting Lisbona arriva dalla vittoria sul campo del Rio Ave: secondi in campionato, i biancoverdi cercano ora il pass per gli ottavi di Champions League e Jorge Jesus dovrebbe confermare il suo 4-4-2 con Rui Patricio tra i pali e una difesa nella quale l’ex Livorno Piccini e Fabio Coentrao sono gli esterni, lasciando al centro la coppia formata da Coates e Mathieu che garantisce qualità e superiorità sulla palle alte ma lascia qualcosa in termini di velocità. In mezzo al campo ci sono Bruno Fernandes e William Carvalho; probabile panchina per Battaglia che ha giocato all’andata, a meno che l’allenatore non decida di mandare in campo il 4-2-3-1 e dunque rinunciare a un attaccante per alzare la posizione di Bruno Fernandes. L’altro centrale sarà comunque William Carvalho, con Gelson Martins e Marcos Acuna che invece giocheranno come laterali nel reparto avanzato; Seydou Doumbia e Bas Dost faranno coppia davanti, al netto del cambio di modulo (in questo caso sarebbe ballottaggio tra uno di loro due).

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri non dovrebbe cambiare granchè rispetto alla vittoria sul Milan: sicuramente i due terzini, forse uno dei centrocampisti. Lichtsteiner, escluso dalla lista UEFA, farà spazio a uno tra Sturaro - ormai abituato a giocare in quella zona di campo - o il recuperato De Sciglio, mentre a sinistra Alex Sandro rileverà Asamoah, lasciando invece a Rugani e Chiellini il compito di difendere al centro (si candida però anche Barzagli, in ballottaggio anche per giocare sulla corsia). In mezzo da valutare come sempre Khedira: il tedesco può riposare per un turno, a quel punto Matuidi per caratteristiche sarebbe favorito per affiancare Pjanic al centro del campo (senza dimenticarsi di Marchisio, che però dovrebbe partire dalla panchina). Gli esterni offensivi possono restare gli stessi di sabato: Cuadrado è particolarmente in forma, Allegri rinuncia raramente al lavoro di sacrificio di Mandzukic (matchwinner dell’andata) e dunque si prospetta un’altra panchina per Bernardeschi e Douglas Costa, con il brasiliano che eventualmente sarebbe la prima scelta al posto del croato (anche perchè rende meglio sulla corsia sinistra). Ovviamente Dybala e il ritrovato Higuain saranno in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS: IL TABELLINO

SPORTING LISBONA (4-4-2): 1 Rui Patricio; 92 Piccini, 4 Coates, 22 Mathieu, 5 Fabio Coentrao; 77 Gelson Martins, 8 Bruno Fernandes, 14 William Carvalho, 9 M. Acuna; 88 S. Doumbia, 28 Dost

A disposizione: 18 Salin, 13 Ristovski, 6 André Pinto, 3 Jonathan Silva, 16 Battaglia, 11 Bruno César, 17 Podence

Allenatore: Jorge Jesus

Squalificati: -

Indisponibili: Alan Ruiz

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 15 Barzagli, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 22 Asamoah, 14 Matuidi, 8 Marchisio, 33 Bernadeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, Howedes, Benatia, Pjaca

© Riproduzione Riservata.