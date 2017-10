Probabili formazioni/ Verona Inter: quote, le ultime novità live (Serie A, 11^ giornata)

Probabili formazioni Verona Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti, moduli e titolari delle due squadre che si affrontano per l'undicesima giornata di Serie A

30 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Verona Inter (LaPresse)

Verona Inter è l’ultimo posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Le due formazioni scenderanno in campo questa sera, lunedì 30 ottobre, alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi. L’Inter per continuare a volare nel gruppo di testa della classifica e dare sempre più concretezza ad ambizioni che sembrano rifiorite con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti; di fronte un Verona impelagato nella lotta per non retrocedere, l’Hellas di Fabio Pecchia avrebbe dunque bisogno anche dal punto di vista psicologico di un bel risultato contro una grande. Con queste premesse, vediamo come scenderanno in campo le due squadre esaminando più da vicino le probabili formazioni di Verona Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Verona Inter, ultima partita dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria dell’Hellas Verona (segno 1) vale 7,75; il pareggio (segno X) è quotato 4,75 mentre la vittoria dell’Inter, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 1,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

LE SCELTE DI FABIO PECCHIA

Il primo problema per il Verona è la lista piuttosto lunga dei giocatori indisponibili. Mister Fabio Pecchia dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3: pochi dubbi in difesa, dove ci attendiamo in campo il portiere Nicolas, protetto dalla coppia centrale Caracciolo-Souprayen, con Heurtaux terzino destro e Fares sull’altra fascia. A centrocampo dopo la squalifica dovrebbe tornare titolare Bruno Zuculini, anche se ultimamente non ha convinto e deve dunque cambiare passo; ai suoi fianchi le due mezzali italo-brasiliane, cioè Romulo e Bessa, che nell’Inter è cresciuto vincendo scudetto primavera e Next Gen nel 2012. A proposito di ex nerazzurri però il nome di spicco è naturalmente quello di Pazzini, che per un match così delicato sarà preferito all’ancora acerbo Kean, classe 2000; nel tridente offensivo degli scaligeri ci sarà sicuramente anche Cerci, mentre l’ultima maglia sarà contesa da Verde e Fossati, con la dovuta avvertenza che con quest'ultimo in mediana, verrebbe avanzato nel tridente Romulo.

LE SCELTE DI LUCIANO SPALLETTI

L’Inter ha giocato l’anticipo di martedì sera; sono passati sei giorni e di conseguenza possiamo tranquillamente ipotizzare per l’Inter come formazione base quella che ultimamente sta facendo benissimo, con pochi ritocchi per Luciano Spalletti. In difesa riteniamo intoccabili Handanovic, D’Ambrosio e la coppia centrale con Miranda e Skriniar, mentre un possibile dubbio è quello fra Nagatomo e Dalbert. Il giapponese sta convincendo, ma è anche vero che il brasiliano ha bisogno di rivedere il campo. In mediana intoccabile Vecino, al suo fianco ipotizziamo ancora Gagliardini, anche perché Borja Valero dovrebbe di nuovo giostrare qualche metro più avanti, sulla linea dei trequartista, sempre che per una volta non parta da titolare Eder. La bella notizia è il ritorno di Brozovic, ma per ora naturalmente solo in panchina. Siamo dunque ormai all’attacco, dove Perisic e Icardi sono ancora una volta fuori discussione, mentre è possibile un ballottaggio fra Candreva e Cancelo, perché l’azzurro potrebbe rifiatare per un turno e il nuovo acquisto è più di un terzino.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: IL TABELLINO

VERONA (4-3-3): Nicolas; Heurtaux, Caracciolo, Souprayen, Fares; Romulo, B. Zuculini, Bessa; Verde, Pazzini, Cerci. All. Pecchia.

A disposizione: Silvestri, Coppola, Felicioli, Caceres, Zaccagni, Buchel, Laner, Fossati, Bearzotti, Lee, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Valoti, F. Zuculini, Ferrari, Brosco, Bianchetti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Santon, Ranocchia, Dalbert, Cancelo, Brozovic, Joao Mario, Karamoh, Eder, Pinamonti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vanheusden.

© Riproduzione Riservata.