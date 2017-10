Ternana Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B

30 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Ternana Carpi, Serie B 12^ giornata (Foto LaPresse)

Ternana Carpi sarà diretta dall'arbitro XXXX ed è il Monday Night della dodicesima giornata di Serie B 2017-2018: si gioca infatti alle ore 20:30 di lunedì 30 ottobre. La squadra di casa in classifica occupa la quartultima posizione, dopo un avvio molto difficile in questa stagione. Il Carpi invece è messo un po' meglio, tredicesimo, anche se non è forse la posizione che compete ad una formazione partita con ben altre ambizioni in questo inizio di stagione. Per gli umbri e gli emiliani sarà una partita dove si punterà soprattutto al risultato più che al bel gioco, perché una vittoria per entrambe è di vitale importanza, nonostante siamo arrivati soltanto alla fine del mese di ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Carpi sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 2, codice d'acquisto 409194: appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

IL CONTESTO

Per quanto riguarda la Ternana, la formazione allenata dal tecnico Pochesci è reduce dalla sconfitta per 4-2 contro la corazzata Frosinone. Una bella partita per gli umbri, che sono però tornati dalla trasferta con in tasca zero punti. Il Carpi invece è caduto in casa al cospetto di un bel Palermo, corsaro in Emilia con il risultato finale di 3-1. La Ternana questo mese ha vinto soltanto una partita, quella contro lo Spezia in casa per 4-2, per la commozione del suo presidente. Invece il Carpi nelle ultime cinque partite ha perso 3 partite pareggiandone una e vincendo soltanto contro il Cesena in casa (2-1 il risultato finale), conquistando quindi soltanto quattro punti nelle ultime cinque gare.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CARPI

La Ternana ha fatto tutto il possibile per strappare un punticino al Frosinone, senza però avere fortuna. La formazione umbra era sul 2-2 quando mancavano soltanto dieci minuti al termine della partita, prima di subire l'ennesima rimonta da parte dei ciociari, che alla fine hanno chiuso l'incontro avanti di due gol, galvanizzati dall'entrata di Nicola Citro, autore del gol del 3-2 e dell'assist per Ciano che ha siglato il definitivo 4-2 per i padroni di casa. La Ternana è scesa in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Sala. Difesa a quattro composta da Favalli, Signorini, Gasparetto e Valjent. A centrocampo Defendi, Paolucci e Varone, mentre in attacco la coppia offensiva composta da Montalto e Caretta, con alle spalle il trequartista centrale Tremolada. Dopo dieci minuti gli umbri sono passati inaspettatamente in vantaggio grazie al gol realizzato da Gasparetto, salvo però poi farsi raggiungere da Soddimo. I ragazzi di mister Pochesci sono riusciti a reagire al momentaneo 2-1 dei padroni di casa pareggiando i conti al minuti 75 grazie alla rete di Angiulli, subentrato a Varone nei primi minuti del secondo tempo. Rete inutile, perché il Frosinone ha poi dilagato nel finale segnando prima con Citro e poi con Ciano.

Allo stadio Sandro Cabassi di Carpi vittoria per il Palermo, che supera i padroni di casa con un netto 3-1. Il risultato finale evidenzia tutte le difficoltà attraversate in questo momento dalla formazione allenata da Antonio Calabro, in crisi rispetto all'avvio di stagione, con soli 4 punti conquistati nelle ultime cinque partite. Mister Calabro ha schierato i suoi uomini con il modulo 3-5-2. In porta Colombi. Difesa a tre con Capela, Poli e Ligi. A centrocampo Jelenic, Sabbione e Verna, con esterni Pasciuti e Pachonick. In attacco spazio alla coppia Mbakogu e N'Zola. Primo tempo chiuso dagli ospiti avanti 2-0. La reazione del Carpi è tardiva, con il gol del momentaneo 2-1 siglato da Sabbione a otto minuti dal novantesimo. Tutto inutile, perché passano 60 secondi di orologio ed il Palermo ristabilisce le distanze (3-1) con Embalo, su assist di uno scatenato Nestorovski, autore di una doppietta.

QUOTE E PRONOSTICO

A sorpresa, favorita la Ternana per questa partita, con le varie agenzie di scommesse che hanno valutato probabilmente il fattore campo come elemento importante e decisivo nell'economia del Monday Night della dodicesima giornata di Serie B. Eurobet quota il segno 1 della formazione umbra a 2.50, mentre il successo ospite (segno 2) è quotato a 3.10. La quota del pareggio è a 3.30.

© Riproduzione Riservata.