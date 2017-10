Verona-Inter/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Verona-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie A

30 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Verona-Inter, LaPresse

Verona-Inter, diretta dal signor Gavillucci di Latina, lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma dell'undicesimo turno d'andata nel campionato di Serie A. L'Inter c'è per lo Scudetto? In un campionato senza coppe, la squadra di Spalletti sta dimostrando una solidità straordinaria, e tutti coloro che avevano chiamato in causa la fortuna nelle prime giornate, si sono dovuti probabilmente ricredere di fronte alla concretezza messa in mostra dai nerazzurri nelle ultime uscite. Vittoria tutta grinta e volontà contro il Milan, piegato quando i rossoneri sembravano sicuri di aver imposto almeno il pareggio agli avversari. Partita anomala, a tratti spettacolare contro la Samp in cui l'Inter ha addirittura rischiato di sprecare quanto costruito, una versione quasi sciupona considerando l'Inter d'acciaio che si era messa in mostra nella supersfida contro il Napoli del sabato precedente. Insomma, squadra da tenere d'occhio all'esame di un Verona sempre in grande difficoltà: sei punti in dieci partite, visto l'andamento lento a fondo classifica, tengono a galla gli scaligeri che vedono però ancora in bilico la posizione del loro tecnico, Fabio Pecchia, in caso di nuova sconfitta.

Continua a vivere in affanno il suo campionato il Verona di Pecchia, che nelle ultime partite di campionato aveva dato un segnale di risveglio fondamentale per salvare la panchina del suo allenatore, rimontando due gol praticamente nel recupero al Torino prima della sosta, per poi battere in casa il Benevento con un gol di Romulo in un fondamentale scontro salvezza. Poi sono arrivate però due pesanti sconfitte esterna, la prima nel rocambolesco derby vinto tre a due dal Chievo, nonostante i gol di Verde e Pazzini, mentre nel turno infrasettimanale l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia ha inflitto un duro tre a zero agli scaligeri. L'Inter ha legittimato il suo secondo posto, a due sole lunghezze dal Napoli capolista, prima battendo tre a due il Milan grazie ad una strepitosa tripletta di Mauro Icardi, e quindi pareggiando zero a zero in casa dei partenopei, unico stop imposto in Serie A quest'anno alla squadra di Maurizio Sarri. Contro la Sampdoria, nell'anticipo del turno infrasettimanale, l'Inter è riuscita a vincere abbastanza in scioltezza: tre gol e tre pali, anche se nel finale la Sampdoria è riuscita a riavvicinarsi fino al tre a due, sfruttando anche un pizzico di stanchezza evidenziata dagli uomini allenati da Spalletti.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA VERONA-INTER

La diretta tv del match Verona Inter si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), o con un abbonamento Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it consentiranno la visione della sfida in diretta streaming video via internet agli abbonati ad entrambe le piattaforme.

I PRECEDENTI

L'ultimo precedente allo stadio Bentegodi risale a due stagioni fa, pareggio per tre a tre tra Verona ed Inter il 7 febbraio 2016. Inter avanti con Murillo, gialloblu capaci di portarsi sul tre a uno con le reti di Helander, Pisano e Ionita, poi i nerazzurri salvano almeno il risultato evitando la sconfitta con i gol di Icardi e Perisic. All'11 aprile del 2015 risale l'ultima vittoria dell'Inter allo stadio Bentegodi contro l'Hellas, rotondo tre a zero con gol di Icardi, Palacio ed autorete di Moras. Il Verona non batte l'Inter in casa in Serie A da oltre venticinque anni, ovvero dal 9 febbraio del 1992 quando si impose di misura, uno a zero, con una rete realizzata da Rossi a metà primo tempo.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker sono sbilanciate in maniera abbastanza netta in favore dei nerazzurri di Luciano Spalletti, con la vittoria esterna dell'Inter quotata 1.40 da Bwin, mentre Betclic alza fino a 8.25 la quota relativa al successo interno degli scaligeri e Unibet quota invece 5.10 l'eventuale pareggio. Per le scommesse sui gol segnati, Bet365 quota 2.20 l'under 2.5, mentre l'over 2.5 viene quotato 1.66 da Paddy Power.

