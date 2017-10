Video/ Benevento Lazio (1-5): highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata)

Video Benevento Lazio (risultato finale 1-5): highlights e gol della partita che si è giocata domenica 29 ottobre ed è stata valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

30 ottobre 2017 Michela Colombo

Video Benevento Lazio, Serie A (Foto LaPresse)

Si è chiuso con una mirabolante vittoria per 5-1 il match di serie A tra Benevento e Lazio: la compagine di Inzaghi non cade in fallo nemmeno in casa degli stregoni e continua quindi a volare ai piani alti della graduatoria del massimo campionato italiano. Dando un occhio alle statistiche notiamo subito che il dominio biancoceleste non è stato registrato solo sul tabellone, anche se va dato merito anche alla formazione giallorossa, comunque efficace anche se non sotto porta. Segnaliamo dunque che la Lazio ha firmato il maggior possesso palla (52%) e pur non avendo tirato molto (12 contro i 19 degli avversari) si è dimostrata comunque più efficace visti i nove tiri verso lo specchio avversario, mentre il Bnevento ne ha tirati ben 10 fuori target. Vale comunque la pena di ricordare infine che la formazione laziale ha poi registrato il più alto numero di punizioni e di corner ovvero 13 e 6, ma i biancazzurri sono stati trovati anche in ben 3 occasioni in fuorigioco: gli stregoni poi hanno messo a bilancio 12 falli ma un solo cartellino giallo.

LE DICHIARAZIONI

Dopo l’ennesima debacle del Benevento, è toccato al tecnico Roberto De Zerbi prendere parola e spiegare quanto visto in campo ieri pomeriggio contro la Lazio ai microfoni di Radio Rai: “Non sono queste le partite sulle quali basare la nostra rincorsa. Devono servirci per capire qual è l'atteggiamento giusto. Voglio vedere sempre dai miei ragazzi quanto fatto nella prima mezz'ora del secondo tempo di oggi. Abbiamo fatto degli errori, ma se il Benevento vuole farcela deve ripartire da qui, dal carattere, dall'orgoglio e dalla voglia”. Di tutt’altro tono invece le parole di Mister Inzaghi, soddisfatto della bella prova messa in campo dai suoi, come ha detto ai microfoni di Mediaset Premium : “Sono contento per quello che stiamo facendo. Abbiamo approcciato bene, avevamo tutto da perdere, i ragazzi non hanno sottovalutato la gara e hanno chiuso il primo tempo sul 3-0. Per noi è una vittoria molto importante. Scudetto? Bisogna pensare partita per partita con lo spirito di questa settimana. Dovremo continuare così, l’obiettivo è rimanere nelle posizioni alte. Dopo 11 partite è prematuro fare pronostici”.

© Riproduzione Riservata.