Video / Lucchese Carrarese (3-2): highlights e gol della partita (Serie C 11^ giornata)

Video Lucchese Carrarese (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita valida nella 11^ giornata del girone A del campionato di Serie C 2017-2018.

30 ottobre 2017 Francesco Zaza

Video Lucchese Carrarese

La Lucchese vince 3-2 il derby contro la Carrarese. Ospiti avanti di due gol con Andrei e Tavano ma la doppietta di Arrigoni, a cavallo tra il primo e il secondo tempo, ristabilisce la parità. Ci pensa poi Fanucchi a consegnare una preziosa vittoria ai rossoneri. In classifica la Lucchese fa irruzione in zona playoff: nono posto con 15 punti. La Carrarese è invece settima con un solo punto in più. Nel prossimo turno di campionato Viterbese – Lucchese e Carrarese – Alessandria.

SINTESI PRIMO TEMPO

Giovanni Lopez schiera la Lucchese con il 3-5-2. Albertoni in porta, linea difensiva formata da Espeche, Capuano e Baroni. A centrocampo da destra verso sinistra Merlonghi, Arrigoni, Damiani, Nolè e Cecchini. In avanti Fanucchi e De Vena. La Carrarese risponde con i 4-2-3-1. Tra i pali Lagomarsini, in difesa Tentoni, Cason, Andrei e Possenti. In mediana Rosaia e Agyei mentre in zona offensiva troviamo Vassallo, Tavano e Accurso Bentivegna in supporto di Biasci. Partenza vivace con entrambe le squadre che provano subito a pungere. La Lucchese guadagna un corner ma non riesce a concludere verso lo specchio. Gli ospiti passano in vantaggio alla prima chance. Da una punizione dalla sinistra di Bentivegna, la palla va sul secondo palo, dove Andrei di testa mette a rete da distanza ravvicinata sbloccando subito il risultato. Ammonito intanto Fanucchi per proteste. Al 13esimo infortunio per Bentivegna. Cambio obbligato per mister Baldini, costretto a sostituire l'ex Palermo. In campo va Coralli. La Carrarese spinge costringendo i rossoneri a difendersi. Al 22esimo ecco il gol del raddoppio. Cross basso di Vassallo dalla bandierina, taglia Coralli, velo verso Tavano che, anticipando tutti, mette a segno lo 0-2. I rossoneri provano subito a reagire ma De Vena spreca tutto. L'attaccante brucia tutta la difesa marmifera, ma calcia poi malissimo la palla. Alla mezzora la Lucchese riesce a dimezzare lo svantaggio. Arrigoni da calcio d'angolo manda direttamente sul secondo palo. Il pallone sorvola tutta l'area e si infila in rete ma probabilmente a spingere la palla in rete è un lieve tocco di Damiani. Al 33esimo gli ospiti sfiorano il gol. Gran giocata di Vassallo all'indirizzo di Coralli, che da posizione defilata scaglia la palla sulla traversa. Sulla ribattuta Biasci manda di poco a lato. Al 40esimo Cecchini compie un intervento prodigioso. L'esterno rossonero interrompe una pericolosa azione della Carrarese messa in scena da Biasci e Vassallo in contropiede. La scivolata di Cecchini salva la porta difesa da Albertoni. Arriva intanto il cartellino giallo anche per Andrei, primo ammonito nella Carrarese.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Lucchese subito pericolosa. Gran giocata di Merloghi, Cecchini anticipa Tentoni e colpisce di contro balzo, ma la posizione è troppo angolata per fargli inquadrare la porta. La Lucchese è totalmente diversa rispetto alla prima frazione e al 55esimo trova il pareggio. Il gran merito del gol se lo prende Cecchini, che parte in contropiede e brucia nuovamente Tentoni. Tocco in mezzo per l'accorrente Arrigoni che deve solo insaccare in rete. Rossoneri in pressione. Dalla destra arriva un cross per Fanucchi in mezzo all'area, ma l'incornata del trequartista è deviata in angolo da uno strepitoso intervento di Lagomarsini. Sugli sviluppi del corner insacca a rete Baroni, ma il gol è annullato per fuorigioco. Entra Del Sante per De Vena tra le fila della Lucchese mentre sul fronte Carrarese dentro Marchionni per Rosaia. La rete del sorpasso arriva al 61esimo. Lancio lungo dalla metà campo in direzione di Fanucchi, lasciato troppo solo in area, che si limita a gestire il pallone tirando a rete dai 15 metri. La Carrarese deve fare i conti pure con un infortunio. Del Sante chiede il cambio. Al suo posto entra Bortolussi. Finisce la partita di Biasci, mister Baldini opta per l'inserimento di Cais. Poco dopo dentro pure Saporetti che rileva Vassallo. Fallo di Possenti su Merlonghi, il difensore azzurro viene ammonito. Parte in contropiede la Lucchese, Fanucchi mette un gioiellino per Bortolussi ma il calciatore inciampa e spreca l'occasione per chiudere la gara. Triplo cambio in casa Lucchese: Magli prende il posto di Cecchini, Mingazzini rileva Damiani mentre Russo sostituisce un applauditissimo Fanucchi. Ammonito intanto Saporetti. Il calciatore chiede un calcio di rigore per un presunto contatto in area, ma l'arbitro ravvisa simulazione: proteste dalla panchina azzurra. Nei minuti finali regna la stanchezza. La Lucchese vince in rimonta il derby.

