Video/ Napoli Sassuolo (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata)

Video Napoli Sassuolo (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita che si è giocata domenica 29 ottobre ed è stata valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

30 ottobre 2017 Stefano Belli

Video Napoli Sassuolo, Serie A (Foto LaPresse)

Numeri sempre più impressionanti per il Napoli di Sarri che in campionato continua a non perdere un colpo e sa solo vincere, fatta eccezione per il pari contro l'Inter (risultato comunque da non buttare via considerando quanto si stia rivelando solida la squadra di Spalletti). Contro il Sassuolo è arrivata la decima vittoria in undici giornate, altri tre punti che consentono ai partenopei di salire a quota 31 punti in classifica e di mantenere la testa senza badare più di tanto a cosa succederà nel monday night tra Verona e Inter. Il Napoli si conferma inoltre il secondo miglior attacco della Serie A con 32 gol segnati, solamente la Juventus ha fatto meglio; Mertens è sempre il miglior realizzatore della squadra con 10 gol all'attivo, anche Callejon fa un balzo in avanti nella classifica marcatori salendo a quota 5. Per il Sassuolo si fa sempre più complicata la situazione in chiave salvezza, con soli 8 punti in 11 gare la compagine di Bucchi si trova a +2 dal terzultimo posto occupato da Verona e Genoa, un margine assolutamente insufficiente per garantire serenità all'ambiente, il nuovo allenatore finora non si è rivelato all'altezza del suo predecessore, di certo non agevolato da una rosa tecnicamente inferiore rispetto a quella su cui poteva fare affidamento invece Di Francesco. Per quanto riguarda le statistiche relative al match, il dominio del Napoli è stato evidente soprattutto sul possesso palla (61%-39%), sul numero di tiri di porta (11 a 4) e di occasioni da gol create (16 a 4). Ben 5 i legni colpiti nell'arco dei novanta minuti, 3 dal Napoli (il palo di Ghoulam e il doppio palo di Zielinski) e 2 dal Sassuolo (traversa di Sensi, palo di Cassata). Avendo avuto in mano le redini del gioco per la gran parte del tempo, il Napoli ha perso più palloni (42) rispetto al Sassuolo (32).

LE DICHIARAZIONI

Nel dopo-gara il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto nella sala stampa del San Paolo: "Ritengo sia presto per parlare di scudetto, in questo momento pensiamo solamente alla gara di Champions contro il City, ci aspetta un impegno durissimo e dovremo per forza fare una grande partita, anche in questa ottica ho cercato di far riposare uomo. In alcune fasi la nostra superiorità è talmente evidente che ci deconcentriamo e tendiamo a sottovalutare gli avversari, questo non deve mai accadere e dovremo migliorare su questo aspetto. Penso sarà impossibile per le grandi mantenere questo ritmo fino all'ultima giornata, in ogni caso la quota per il titolo non sarà di certo inferiore ai 90 punti". Le parole di Cristian Bucchi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa: "Oggi abbiamo cercato di aggredirli sulle corsie esterne ma non siamo riusciti a rimanere in partita, potevamo sicuramente mantenere l'1-1 oppure portarci sul 2-3 e rendere il finale un po' più avvincente. Non siamo stati nemmeno fortunati, sotto pressione i ragazzi tendono a sbagliare di più e a giocare in maniera meno sciolta, peccato perché sarebbe stato bello mettere in difficoltà una delle migliori squadre d'Europa".

