Video/ Spal Genoa (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata)

Video Spal Genoa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita che si è giocata domenica 29 ottobre ed è stata valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

Video Spal Genoa, Serie A (Foto LaPresse)

La Spal si allontana dalla zona calda della classifica battendo il Genoa per uno a zero allo stadio Paolo Mazza. Il grifone non riesce a dare continuità alle sue prestazioni e con questa sconfitta sprofonda al terzultimo posto. I padroni di casa partono senza Borriello e Mora, Semplici sceglie Schiavon e Antenucci. Juric fa a meno di Veloso e lancia Omeonga. Ritmi non particolarmente vibranti in avvi, le due squadre partono col freno a mano per non correre rischi. Gomis entra in scena quando Rigoni tenta di sorprenderlo dalla distanza ravvicinata. Il Genoa prova a prendere in mano il pallino del gioco, la Spal attende.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa sono i biancazzurri a costruire la manovra che porta al vantaggio; il punteggio si sblocca al 57esimo con una bella sassata di Antenucci, che fulmina Perin dalla distanza. Il Genoa non riesce a reagire, nemmeno con gli ingressi di Pandev, Galabinov e Pellegri. La reazione del Grifone è sterile, al triplice fischio fa festa la squadra di casa: la Spal effettua il sorpasso in classifica salendo a 8 punti e trovando il Sassuolo, per il Genoa ennesimo stop e adesso la situazione si fa davvero difficile, con la panchina di Ivan Juric che inevitabilmente non può che essere sempre più calda.

