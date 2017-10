Video/ Torino Cagliari (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata)

Video Torino Cagliari (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita che si è giocata domenica 29 ottobre ed è stata valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A.

30 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Torino Cagliari, Serie A (Foto LaPresse)

Tre punti d’oro ottenuti in rimonta per il Torino, che supera un buon Cagliari che ha pagato cara una flessione nella fase centrale del secondo tempo. La squadra di Lopez, decisamente più a fuoco nella nuova gestione tecnica, parte bene e mette in crisi i granata nel gioco sulle fasce. Il Torino prova timidamente ad uscire dal guscio con dei tentativi da fuori area di Belotti e di Baselli. Alla mezz’ora, però, il Cagliari azzecca un contropiede magistrale, gran controllo di palla di Farias e perfetto assist per Barella, a sua volta molto abile nell’entrare in area e battere Sirigu sul secondo palo con un perfetto diagonale. La reazione del Torino è stata però veemente, ed al 37’ è arrivato il pareggio della squadra di Mihajlovic: bella discesa di Ansaldi sul lato mancino del campo e cross teso per l’accorrente Iago Falque sul secondo palo, che appoggia in rete per il pari senza problemi.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Cagliari non si accontenta di tenere il pari e prova a dar fastidio a Sirigu, con Pavoletti che reclama per una trattenuta in area. Al 9’ Iago Falque serve un gran pallone a Ljajic, ma il serbo spreca calciando sul fondo da ottima posizione. Il raddoppio arriva al 21’ con una palla crossata forte e tesa da Baselli in area sarda, Rafael interviene e il pallone schizza sulla traversa e poi sui piedi del neo-entrato Obi, che può appoggiare comodamente in rete per il 2-1. Nel finale Lopez ci prova col 4-2-4 ma è Baselli a sfiorare il tris, con una conclusione deviata in angolo da Rafael: dopo 6’ di recupero, il Torino può festeggiare dopo soli 2 punti ottenuti nelle precedenti 5 partite, con il 2-1 finale.

© Riproduzione Riservata.