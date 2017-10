Atletico Madrid Qarabag/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

31 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atletico Madrid Qarabag (LAPRESSE)

Atletico Madrid Qarabag, partita diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, sarà valida per la quarta giornata del girone C di Champions League, questa sera alle ore 20.45 al nuovo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Per i madrileni questo match è decisivo per le sorti della qualificazione, considerando il mezzo passo falso commesso proprio contro gli azeri nel turno precedente. In campionato la squadra di Simeone è reduce dall’1-1 interno contro il Villareal, che rende sempre più complicata la caccia al primo posto occupato attualmente dal Barcellona. Gli azeri invece si stanno confermando a pieno titolo come dominatori del proprio campionato.

L'Atletico Madrid ha cominciato la sua avventura in questa Champions League con un pareggio sul campo della Roma, in una partita dominata ma che alla fine è terminata 0-0 grazie alle prodezze di Allison. Quel pareggio rischia di pesare nell'economia del girone, considerando che poi gli spagnoli hanno perso in casa per 2-1 contro il Chelsea di Conte e, cosa ancora più grave, sono andati a sbattere contro gli azeri, che sono riusciti a conquistare il primo storico punto in Champions League costringendo i ragazzi di Simeone ad uno 0-0 che mette la qualificazione decisamente a repentaglio, anche se il tecnico argentino continua a ripetere che nulla è perduto e che tutto si deciderà verosimilmente nel match casalingo proprio contro i giallorossi. Per il Qarabag essere arrivato qui è già molto: la vittoria contro il Cophenagen nel doppio confronto nei playoff di Champions League è valsa l'inserimento in un girone con squadre decisamente blasonate. Gli azeri hanno pagato l'emozione dell'esordio perdendo per 6 a 0 a Londra, ma già contro la Roma si sono visti dei netti miglioramenti, con i giallorossi capaci di tornare a casa con una vittoria per 2-1 in una partita dove gli azeri hanno rischiato più volte di cogliere quel pareggio che è però arrivato nel turno successivo, quando contro l'Atletico Madrid il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0 per tutti i 90 minuti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atletico Madrid Qarabag sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 5 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID QARABAG

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo nella nuova casa dell'Atletico Madrid, va detto che gli spagnoli dovrebbero giocare con la formazione tipo: Simeone si affiderà al classico 4-4-2 dove l'aspetto fisico ed agonistico sarà la componente su cui la squadra dovrebbe reggersi. Risulta probabile la presenza di Griezmann e Saul in avanti, anche se non è escluso che Simeone possa dare un turno di riposo al secondo, che nelle ultime uscite è apparso un po' affaticato. Quasi certo invece l'innesto di Correa al posto di un Carrasco che continua ad essere lontano parente di quello ammirato nella scorsa annata. Gli azeri dovrebbero presentarsi in Spagna con il solito 4-4-2 e la formazione dovrebbe essere quella tipo, con la sola eccezione di Ndlovu: l'attaccante è stato infatti espulso nel match di andata, beccandosi un secondo giallo davvero evitabile causa simulazione.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quel che riguarda le quote dei bookmakers, si può naturalmente dire che l'Atletico, nonostante la brutta figura dell'andata, goda di grande credito. Basti pensare al fatto che la Snai quota un successo dei ragazzi di Simeone a 1,11 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo degli azeri è dato addirittura a 30 volte la scommessa che si dovesse decidere di giocare. Quota alta anche per il pareggio, che sempre la Snai paga 8,50 volte la scommessa effettuata.

