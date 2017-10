Atp Parigi-Bercy 2017/ Diretta Lorenzi Sousa: streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

Diretta Atp Parigi-Bercy 2017: Lorenzi Sousa streaming video e tv, il tennista romano è l'unico rappresentante del nostro Paese nell'ultimo Master 1000 della stagione di tennis maschile

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Parigi-Bercy 2017: oggi Lorenzi Sousa (Foto LaPresse)

Lorenzi-Sousa, primo match sul campo 2 e dunque alle ore 12 di martedì 31 ottobre, vale per il primo turno del torneo Atp Parigi-Bercy 2017: siamo arrivati all’ultimo dei nove Master 1000 nella stagione del tennis maschile, un appuntamento che si gioca indoor e che dunque rappresenta quasi un unicum, anche in un periodo nel quale le coperture retrattili sono sempre maggiori. Lorenzi è l’unico giocatore italiano a Parigi-Bercy: ci sarebbe dovuto essere Fabio Fognini, che però pochi giorni fa ha dato forfait chiudendo in anticipo la sua stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo Atp Parigi-Bercy 2017 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2, dunque sarà in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento; per loro ci sarà la possibilità di attivare con Sky Go la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi. Ricordiamo anche gli account ufficiali del torneo presenti sui social network: facebook.com/rolexparismasters e, su Twitter, @RolexPMasters.

LORENZI SOUSA

Tra Paolo Lorenzi e Joao Sousa si sono giocati quattro match: il portoghese ne ha vinti tre, ma l’ultima sfida l’ha portata a casa il romano che per di più si è imposto nel contesto più importante, vale a dire gli Us Open (di quest’anno) con un 4-6 6-3 7-6 6-2 al primo turno. Reduce dalla stagione migliore in carriera, Lorenzi arriva a Parigi-Bercy con il numero 41 del ranking Atp mentre Sousa è numero 58; da questo punto di vista non c’è una differenza abissale tra i due giocatori (come appunto dimostra il bilancio dei loro incroci). Uno sguardo al tabellone ci dice che al secondo turno ci sarebbe la sfida contro Juan Martin Del Potro: l’argentino arriva dal titolo di Stoccolma e dalla finale di Basilea ed è ancora in corsa per le Atp Finals.

IL CONTESTO DEL TORNEO

C’è Rafa Nadal che non ha mai vinto qui - non ha mai particolarmente amato i campi indoor - e che sfrutta Parigi-Bercy come “allenamento” in vista delle Atp Finals che sono il grande obiettivo di fine stagione; ha fatto il ragionamento inverso Roger Federer, che dopo aver trionfato a Basilea ha dato forfait dalla capitale francese (era regolarmente iscritto) per concentrarsi sull’imminente Master. Presenti però gli altri big: da Alexander Zverev - due Master 1000 vinti quest’anno - a Grigor Dimitrov passando per Dominic Thiem e David Goffin. Assente Marin Cilic, così come gli illustri infortunati che hanno terminato con largo anticipo il loro 2017: Novak Djokovic ed Andy Murray su tutti, ma anche Stan Wawrinka e Kei Nishikori.

