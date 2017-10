Basilea Cska Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Basilea Cska Mosca: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata della Champions League

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Basilea Cska Mosca, Champions League (Foto LaPresse)

Basilea Cska Mosca, partita che sarà diretta dall'arbitro serbo Milorad Mazic, è in programma per la quarta giornata del girone A di Champions League 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di martedì 31 ottobre. Gli elvetici sono reduci da un pareggio in campionato che ha permesso allo Young Boys di scappare a +7 in classifica e confermarsi così come il grande favorito per la conquista del titolo. Ancora peggio ha fatto il CSKA Mosca, capace di perdere 1 a 0 in trasferta contro l'Arsenal Tula. Questo risultato, complice la vittoria dello Lokomotiv Mosca nello scontro diretto contro lo Zenit di Mancini ha portato a 7 le lunghezze di svantaggio dalla vetta, rendendo la rincorsa al titolo ancora più complicata. Questo match è decisivo specialmente per i russi, che sono chiamati a vincere se vogliono continuare a sperare nella qualificazione. Ma andiamo a vedere il cammino delle due formazioni in questa fase a gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Basilea Cska Mosca non sarà disponibile in diretta tv: resta comunque un'esclusiva per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento, che però potranno seguirla soltanto sull'applicazione Premium Play - il canale relativo è Premium Calcio 7 - e su Premium Online, dunque in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va invece in onda Diretta Champions League, che propone gol e azioni salienti da tutti i campi in tempo reale.

IL CONTESTO

Il Basilea ha finora ottenuto 6 punti in 3 partite, frutto di due vittorie e di una sconfitta. Senza dubbio il bottino ottenuto finora non era preventivato, considerando il girone in cui gli svizzeri sono stati inseriti. Ed invece dopo la sconfitta per 3 a 0 contro il Manchester United, sono arrivate due vittorie, entrambe molto convincenti, contro Benfica e CSKA Mosca. Contro i lusitani, che i pronostici davano come seconda forza del gruppo, è arrivata una vittoria per 5 a 0 che ha mandato in visibilio i tifosi, mentre contro i russi, nel turno precedente, il risultato di 2 a 0 ottenuto in trasferta ha reso la compagine svizzera la grande favorita per la seconda piazza e quindi per la qualificazione alla fase successiva.

Il CSKA Mosca vuole però vendere cara la pelle: nei turni preliminari ha eliminato Aek Atene e proprio Young Boys, per poi cominciare la propria avventura nella fase a gironi con una vittoria esterna contro il Benfica, che è incredibilmente ancora a 0 dopo tre giornate e con l'eliminazione ormai ad un passo. Tuttavia, dopo l'ottimo avvio contro i lusitani, sono arrivate due sconfitte contro Manchester United e Basilea. Se quella contro gli uomini di Mourinho era preventivabile (1-4 in casa), non lo era senza dubbio quella contro il Basilea, capace di tornare a casa con una vittoria per 2 a 0 che fa decisamente pendere la bilancia da parte elvetica per la qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA CSKA MOSCA

Per quanto riguarda formazioni e moduli, va detto che sia Basilea che CSKA Mosca saranno al completo e che quindi scenderanno in campo con la formazione tipo. L'unico dubbio riguarda il modulo con cui gli elvetici giocheranno, perchè secondo alcune indiscrezioni, potendosi accontentare anche di un pareggio, potrebbero alla fine giocare con il 4-4-2. I russi invece avranno una formazione a trazione anteriore, dovendo per forza di cose vincere e quindi il modulo con cui scenderanno in campo non potrà che essere il 4-3-3. Balanta e Dimitri Oberlin sono i due giocatori del Basilea più attesi in assoluto, mentre nel CSKA Mosca molto dipenderà dalla vena di Dzagoev, che è stato tra i più deludenti nel match di andata giocato in casa. A lui verranno consegnate le chiavi del centrocampo e la responsabilità di condurre i propri compagni ad ottenere un risultato, la vittoria, che è l'unico modo per continuare a sperare nella qualificazione al turno successivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Questa partita è una delle più interessanti di tutte quelle in programma e la conferma arriva anche dalle quote dei bookamekrs. Basti pensare al fatto che la Snai vede favorito il Basilea, ma non chiude del tutto la porta ad una impresa dei russi. La vittoria degli svizzeri è data infatti ad 1,80 volte la posta eventualmente messa in gioco dagli scommettitori, mentre un successo russo, che riaprirebbe decisamente il discorso per il secondo posto , viene pagata dalla Snai 4,50 volte la cifra giocata. Un pareggio, che sicuramente farebbe più comodo al Basilea che al CSKA Mosca, viene pagato, sempre dalla Snai, 3,80 volte la scommessa.

© Riproduzione Riservata.