Celtic Bayern Monaco/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Celtic Bayern: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 4^ giornata di Champions League

31 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Celtic-Bayern - LaPresse

Celtic Bayern, partita diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, sarà valida per la quarta giornata del girone B di Champions League, questa sera alle ore 20.45 al Celtic Park di Glasgow. Le due compagini sono entrambe in testa ai rispettivi campionati, ma arrivano a questo match con stati d'animo diversi. Gli scozzesi hanno pareggiato contro il Kilmarnock nell'ultimo turno di campionato e hanno visto avvicinarsi gli inseguitori. Il Bayern Monaco ha invece rimesso le cose a posto dopo un inizio di stagione terribile e dopo la vittoria sul Lipsia si ritrova in testa al campionato, complice anche il crollo del Borussia Dortmund, sconfitto dall'Hannover. Ora per i bavaresi è tempo di concentrarsi sulla Champions League, dove brucia ancora il 3 a 0 incassato dal PSG.

La campagna europea 2017/2018 del Celtic è iniziata dal secondo turno preliminare contro il Linfield ed è proseguita vittoriosamente, ma a fatica, contro Rosenborg e Astana. La squadra di Rodgers ha rischiato in entrambi i casi l'eliminazione ma è riuscita ad approdare alla fase a gironi, dove però le cose sono cominciate come peggio non potevano, ovvero con una sconfitta per 5-0 in casa contro il PSG. Tuttavia è poi arrivata una secca affermazione per 3-0 in casa dell'Anderlecht, che ha messo il Celtic in una posizione di grandissimo vantaggio in vista della volata per il ripescaggio in Europa League. La sconfitta contro i bavaresi in Germania, un 3-0 secco nello score ma non nel gioco, è stato assorbito bene da un ambiente che sapeva di non poter competere per le prime due posizioni. Riguardo al Bayern Monaco, il cambio di panchina sembra aver giovato alla squadra, che ora aspetta con ansia il ritorno contro il Psg per provare a vendicare il 3-0 subito al Parco dei Principi, risultato che è costata la panchina ad Ancelotti. Prima era arrivata una vittoria con identico punteggio contro l'Anderlecht, tuttavia ordinaria amministrazione per una corazzata come quella tedesca. Jupp Heynckes dopo la riconquista della vetta in Bundesliga non vuole cali di tensione e cerca un'altra vittoria in Champions per blindare la qualificazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Celtic Bayern sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 6 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC BAYERN MONACO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Celtic dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 abbastanza coperto, dove a farla da padrona dovrà necessariamente essere l'agonismo e in cui Griffiths, bomber della squadra dovrà trascinare i compagni in una impresa decisamente complicata, ovvero uscire dal campo con almeno un punto. Nel Bayern Monaco, che dovrebbe giocare con il 4-3-3, ci sarà ovviamente spazio per Muller, che con l'arrivo di Jupp Heynckes è tornato ad essere insostituibile, anche se non è esclusa una staffetta con James Rodriguez. Chi non dovrebbe sicuramente essere della partita sarà Vidal, a cui anche Lewandowski terrà compagnia in tribuna dopo l'infortunio rimediato nel match di Bundesliga contro il Lipsia. Ancora non è chiaro chi sarà il prescelto di Jupp Heynckes per sostituire il polacco, anche se non è escluso che alla fine Thomas Muller giochi da falso nove, consentendo così a James Rodriguez di scendere in campo dal primo minuto. I dubbi verranno però sciolti soltanto poche ore prima del fischio di inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere le quote dei bookmakers, si scopre come il Bayern Monaco sia ovviamente ampiamente favorito e come il fattore ambientale non dovrebbe incidere più di tanto sull'esito del match. Una vittoria del Celtic è infatti quotata dalla Snai a 8,25 volte l'eventuale cifra giocata (segno 1), mentre un successo dei bavaresi viene dato a quota 1,33 volte l'eventuale scommessa che si dovesse decidere di fare (segno 2). Un pareggio, risultato che agli scozzesi andrebbe benissimo, viene invece quotato a 5,50 volte la scommessa (segno X).

© Riproduzione Riservata.