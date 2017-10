MONTELLA ESONERATO?/ Paulo Sousa a Milano, fantasmi (veri) ad Halloween per l’allenatore del Milan

Montella esonerato? Traballa la panchina del tecnico del Milan, il candidato principale per la successione è Paulo Sousa. E il portoghese è stato avvistato a Malpensa

Montella esonerato? (LaPresse)

Vincenzo Montella esonerato? Tiene banco in casa Milan il futuro del tecnico campano. Reduce dalla sconfitta di sabato contro la Juventus per 0-2, decisiva la doppietta di Gonzalo Higuain, la compagine meneghina è attesa giovedì dalla trasferta di Atene contro l’Aek, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. E l’Aeroplanino si giocherà molto già dalla gara greca: la dirigenza non è assolutamente soddisfatta di questo avvio di stagione di Giacomo Bonaventura e compagni, situati all’ottavo posto con 16 punti. Troppo poco per una società che in estate ha investito 240 milioni di euro sul mercato. Cinque sconfitte nelle prime undici giornate di campionato, tutti i big match persi e il gioco che latita: il futuro di Vincenzo Montella è appeso ad un filo, tanto che si vocifera già del possibile sostituto. In piedi l’ipotesi interna con Gennaro Gattuso, ma il candidato principale è Paulo Sousa: il tecnico portoghese è attualmente libero dopo l'avventura alla guida della Fiorentina.

VINCENZO MONTELLA ESONERATO?

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sul futuro di Paulo Sousa, seguito anche dal Torino per l'eventuale post-Mihajlovic: si è detto addirittura di un contatto diretto tra la dirigenza del Milan ed il portoghese per chiedere la disponibilità immediata. E c'è di più: secondo quanto riportato in esclusiva dalla redazione di Telelombardia, Paulo Sousa è stato avvistato poche ore fa all'aeroporto di Malpensa. Un viaggio di piacere o c'è di più? Una coincidenza strana ed anche particolare, oggi 31 novembre 2017: un fantasma ad Halloweeen per Vincenzo Montella. L'allenatore campano, ex Sampdoria e Catania, si giocherà tutto a partire da giovedì e, in caso di risultato negativo e dunque di una nuova sconfitta, potrebbe salutare da subito i rossoneri. E il candidato numero uno, Paulo Sousa, è stato avvistato a Milano: ulteriore indizio di un matrimonio che potrebbe essere sancito nei prossimi giorni. Parola al campo dunque e al calciomercato, attesi aggiornamenti nei prossimi giorni...

© Riproduzione Riservata.