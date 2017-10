Olympiacos Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olympiacos Barcellona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata della Champions League

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olympiacos Barcellona, Champions League (Foto LaPresse)

Olympiacos Barcellona, che sarà diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca al Pireo martedì 31 ottobre, calcio d'inizio alle ore 20:45 per il testa-coda nel girone D di Champions League 2017-2018, quarta giornata.

L'Olympiacos è reduce dalla brutta sconfitta sul campo del Panathinaikos, che non ha fatto che acuire un momento di grande difficoltà della compagine ellenica, che probabilmente si aspettava di vivere una stagione diversa da quella che si sta concretizzando. Ora in Grecia arriva un Barcellona che in campionato sta volando sulle ali dell'entusiasmo e che veleggia a +8 sugli storici rivali del Real Madrid: le questioni politiche legate alla Catalogna sembrano non aver per nulla condizionato Messi e compagni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olympiacos Barcellona è un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: l'appuntamento è su Premium Calcio 4 con diretta streaming video disponibile grazie all'applicazione Premium Play. Non dimenticate inoltre la possibilità di assistere a Diretta Champions League, che su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD trasmette i gol e tutte le fasi salienti dei match in tempo reale.

IL CONTESTO

Andando a vedere la situazione delle due formazioni per quanto riguarda la Champions League, va detto che per l'Olympiakos si tratta già dell'ultima spiaggia anche per quanto riguarda un eventuale ripescaggio in Europa League. Finora l'avventura nella massima competizione europea, raggiunta dopo aver superato le forche caudine dei turni preliminari, si sta rivelando un vero e proprio incubo: sconfitta in casa contro lo Sporting Lisbona, capace di imporsi per 3 a 2. Sconfitta per 2 a 1 in trasferta contro la Juventus, che comunque ha faticato. Sconfitta per 3 a 1 contro il Barcellona, che nel match del Camp Nou ha potuto festeggiare anche i 100 goal di Messi in Champions League.

A proposito dei catalani, contro i greci l'obiettivo è non solo bissare il successo dell'andata, ma anche centrare la quarta vittoria in altrettante partite, per mettere un sigillo definitivo alla qualificazione. Il Barca ha vinto 3 a 0 all'esordio contro la Juventus, per poi rifilare 3 goal anche allo Sporting Lisbona e ai greci, nel match di andata. Come si può facilmente intuire sembra davvero difficile che la squadra ellenica riesca a fare dei punti, specie contro un Barcellona che appare galvanizzato da un inizio di stagione esaltante: la partenza di Neymar sembra infatti essere stata assorbita alla grande e Messi è in versione più che stellare e deciso a riprendersi la Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS BARCELLONA

Riguardo le formazioni che scenderanno in campo, va detto che nella compagine ellenica potrebbero esserci alcune novità, anche se il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 abbastanza coperto. Stando ad alcune voci raccolte negli ambienti vicino la squadra l'idea è quella di cambiare almeno metà formazione visto che l'avventura in Champions League appare ormai compromessa. Sul versante Barcellona mancherà invece sicuramente Iniesta, uscito malconcio dal match giocato contro il Bilbao. Valverde non ha ancora deciso come sostituirlo, ma la sua assenza appare certa. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-3 e non ci sarà sicuramente Dembelè, alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per un paio di mesi. Il faro del gioco blaugrana sarà come sempre Messi, che sarà chiamato a ricoprire il doppio ruolo di assistman e di goleador di una squadra che vuole continuare a volare e che con Valverde sembra aver ritrovato una verve che nella passata stagione sembrava svanita.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente il Barcellona parte ampiamente favorito in un match che almeno sulla carta appare segnato. Basti pensare che la Snai quota una vittoria dei padroni di casa come altamente improbabile, considerando che una loro affermazione è pagata addirittura 13 volte l'eventuale cifra scommessa. Una vittoria del Barcellona appare decisamente più probabile, visto che sempre la Snai paga un'eventuale affermazione di Messi e compagni solo 1,23 volte l'eventuale cifra giocata. Un pareggio, risultato che comunque ai greci serve a poco, viene invece quotato 6 volte la scommessa, altro segno tangibile delle difficoltà a cui andranno incontro i padroni di casa.

