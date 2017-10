PAGELLE/ Roma-Chelsea: i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo)

Pagelle Roma Chelsea: i voti della partita, i giudizi a tutti i giocatori che sono scesi in campo all'Olimpico per la quarta giornata del girone C in Champions League 2017-2018

31 ottobre 2017 Redazione

Pagelle Roma Chelsea, Champions League (Foto LaPresse)

Allo stadio Olimpico di Roma è in corso la gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2017-2018 tra la formazione capitolina e il Chelsea: ecco i voti del primo tempo che si è concluso sul punteggio di 2 a 0 in favore dei giallorossi. Le prime emozioni arrivano subito dopo il fischio d'inizio quando Dzeko (6,5) fa da sponda per El Shaarawy (8) che calcia in corsa e piazza il pallone nell'angolino non lasciando scampo a Courtois (6,5) per il fulmineo vantaggio dei padroni di casa. La reazione dei blues non si fa attendere con Hazard (6,5) che prova a suonare la carica ma i suoi tiri non impensieriscono più di tanto Alisson (6,5), mentre Morata (5,5) a pochissimi passi calcia alto divorandosi quello che poteva essere il gol del pari. Dall'altra parte del campo la difesa del Chelsea balla troppo, prova ad approfittarne nuovamente El Shaarawy ma stavolta Courtois gli chiude lo specchio della porta. L'appuntamento con il raddoppio è rinviato solamente di due minuti, è ancora l'italo-egiziano a gonfiare la rete sullo svarione congiunto di David Luiz (5) e Rudiger (4,5) che si addormentano facendo passare il cross di Nainggolan (6,5), serata perfetta per la Roma mentre gli uomini di Conte rischiano di naufragare nonostante le direttive del mister.

VOTO ROMA 7,5 - Quarantacinque minuti perfetti per i giallorossi che sfruttano nel migliore dei modi le occasioni create sinora.

MIGLIORE ROMA: EL SHAARAWY 8 - Serata da favola per il numero 93 giallorosso, già autore di due gol (e sarebbero potuti essere tre se non fosse per Courtois).

PEGGIORE ROMA: STROOTMAN 5,5 - È l'anello debole della squadra, sicuramente potrebbe rendere meglio.

VOTO CHELSEA 5 - Nonostante il maggior possesso palla i blues non riescono proprio a incidere.

MIGLIORE CHELSEA: HAZARD 6,5 - Di certo è quello che si dà più da fare nella trequarti giallorossa ma da solo nemmeno un giocatore dalla classe cristallina come il belga può fare granché.

PEGGIORE CHELSEA: RUDIGER 4,5 - Il tedesco è convinto di giocare ancora con la maglia giallorossa, non c'è altra spiegazione. (Stefano Belli)

