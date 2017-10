Pagelle/ Sporting Juventus: i voti della partita (Champions League girone D - primo tempo)

Pagelle Sporting Juventus: i voti della partita, i giudizi a tutti i giocatori che sono scesi in campo all'Alvalade per la quarta giornata del girone D in Champions League 2017-2018

31 ottobre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Sporting Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Termina la prima frazione tra Sporting Lisbona e Juventus con i bianconeri sotto di un gol dopo la rete di Bruno Cesar. Andiamo a scoprire le pagelle dei protagonisti in campo dopo la prima frazione. Rui Patricio (6) serata tranquilla fino ad ora, bella l'uscita su Mandzukic. Andrè Pinto (6,5) sulla fascia di competenza contiene bene Alex Sandro. Ristovski (6) un passato in Italia al Parma e al Latina, fa la sua onesta partita. Coates (6,5) combatte senza mai tirare indietro il piede. Jonathan Silva (6,5) prestazione positiva la sua, sempre attento e preciso. Bruno Cesar (7) ha il merito di sbloccare il match arrivando in gran carriera sulla respinta di Buffon. Battaglia (6,5) il cognome gli calza a pennello, randella Dybala e viene graziato dall'arbitro. Gelson Martins (7) sul suo tiro nasce il gol dello Sporting Lisbona, un peperino imprendibile. Bruno Fernandes (6,5) l'ex Sampdoria lo conosciamo benissimo, geometrie sempre da apprezzare. Acuna (6,5) bello un ripiegamento difensivo su Alex Sandro, una sicurezza. Dost (6) fa il suo in mezzo a Chiellini e Barzagli. Passiamo ora alla Juventus. Buffon (5,5) non convince la sua respinta in occasione del gol, poteva fare meglio. De Sciglio (5,5) partita anonima fino ad ora. Barzagli (6) si salva di esperienza e con la solita eleganza. Chiellini (5,5) inizia bene per poi perdersi per strada. Alex Sandro (5,5) ci sta provando ma deve incidere di più. Pjanic (5) si vede pochissimo soffocato dal centrocampo portoghese. Khedira (5,5) bello un inserimento a fari spenti, peccato che il colpo di testa termini di poco fuori. Cuadrado (5) fino ad ora tanto fumo e poco arrosto. Dybala (5,5) Battaglia non lo fa respirare ma deve fare molto di più. Mandzukic (5) fuori partita si prende il giallo per un gomito alto. Higuain (5,5) servito poco e male stasera.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SPORTING LISBONA 7 - Grande intensità e pressing a tutto campo, vantaggio meritato. MIGLIORE SPORTING LISBONA: GELSON MARTINS 7 - Dalla sua conclusione nasce la rete del vantaggio, peperino imprendibile. PEGGIORE SPORTING LISBONA: RISTOVSKI 6 - Nulla di trascendentale fino ad ora, in generale comunque non demerita. VOTO JUVENTUS 5 - Lentezza nella manovra e poca incisività, delude fino ad ora. MIGLIORE JUVENTUS: BARZAGLI 6 - Non crolla dietro grazie alla sua eleganza ed efficace, sicurezza. PEGGIORE JUVENTUS: MANDZUKIC 5 - Fuori partita il croato, deve darsi una svegliata nella seconda frazione.

