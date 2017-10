Probabili Formazioni / Atletico Madrid Qarabag: quote, ultime novità live. (Girone C, Champions League)

31 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Simeone, allenatore Atletico Madrid - LaPresse

Questa sera, in quel del Wanda Metropolitano di Madrid, di scena la sfida delle ore 20:45 fra i padroni di casa dell’Atletico Madrid, e gli ospiti del Qarabag, match valevole per il quarto turno dei gironi di Champions League, precisamente il Gruppo C, quello completato da Roma e Chelsea (che si sfideranno oggi all’Olimpico). Una partita che la squadra allenata da Diego Simeone non può assolutamente sbagliare, visto che nelle scorse tre giornate ha ottenuto due soli punti, leggasi i due pareggi contro Roma e Qarabag, nonché la sconfitta contro il Chelsea: perdere in casa significherebbe un’eliminazione, per certi versi clamorosa, già ai gironi. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni del match.

QUOTE SCOMMESSE

Prima di entrare nel vivo delle probabili formazioni, diamo uno sguardo veloce alle quote per le scommesse, soffermandoci sui dati dell’agenzia italiana, Snai. Ovviamente l’Atletico Madrid è il grande favorito nell’incontro odierno, con la quota per l’1 pari a 1.12, mentre il successo del Qarabag in Castiglia è considerato una sorta di impresa impossibile, visto che la quota per il 2 è pari addirittura a 28.00. Il segno X, il pareggio, è infine dato a 8.25. Vediamo brevemente anche l’under e l’over 2.5, dati rispettivamente a 2.20 e 1.60, mentre il gol e il nogol pagano 3.55 e 1.25.

FORMAZIONE ATLETICO MADRID: OUT KOKE E CARRASCO

Iniziamo dalle formazioni dell’Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone che dovrà rinunciare a due elementi importanti come l’attaccante della nazionale belga Ferreira Carrasco, e il centrocampista Koke: entrambi non sono stati convocati per via di alcuni problemi muscolari. La compagine biancorossa dovrebbe disporsi in campo con il suo classico 4-4-2, con Oblak come da copione a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Juanfran nel ruolo di terzino di destra con Filipe Luis a fare su e già per la fascia mancina; in mezzo, coppia di centrali formata da Godin e Lucas. A centrocampo, Thomas e Gabi saranno i due mediani/registi, con Saul largo a destra e Correa che andrà a sinistra, al posto di Koke. Infine i due davanti, l’intoccabile Griezmann e Kevin Gameiro. Solo panchina per Gimenez, Vrsaljko, Gaitan e Torres.

FORMAZIONE QARABAG: TRE ASSENTI

Spazio quindi alla formazione degli azeri del Qarabag, squadra che ovviamente non ha nulla da perdere, ed anche per questo non va sottovalutata, vista anche la prestazione comunque positiva contro la Roma in casa. Per la trasferta spagnola mister Gurban Gurbanov dovrà fare a meno del centrale di difesa Guseynov, dell’esterno brasiliano Henrique, e infine di Ndlovu, attaccante squalificato. Ipotizzabile un 4-2-3-1 con Sheydaev terminale offensivo, con alle spalle il trio di trequartisti formato da Elyounoussi a sinistra, con Michel in mezzo nel ruolo classico di “10” e Madatov a destra. A centrocampo, linea mediana presieduta da Richard e Garayev, mentre la difesa sarà composta da Medvedev nel ruolo di terzino destro, con Agolli sulla fascia mancina, e in mezzo la coppia di centrali composta da Rzezniczak e Sadygov. In porta, infine, il 29enne Sehic.

IL TABELLINO

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis; Saul, Thomas, Gabi, Correa; Griezmann, Gameiro. All: Simeone

A disp: Moyà, Gimenez, Vrsaljko, Augusto, Gaitan, Torres, Vietto

Indisponibili: Koke, Gameiro

Squalificati: -

Qarabag (4-2-3-1): Sehic; Medvedev, Rzezniczak, Sadygov, Agolli; Richard, Garayev; Elyounoussi, Michel, Madatov; Sheydaev. All: Gurbanov

A disp: Kanibolotsky, Amirquliyev, Diniyev, Guerrier, Quintana, Madatov

Indisponibili: Guseynov, Henrique

Squalificati: Ndlovu

