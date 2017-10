Probabili formazioni/ Roma Chelsea: quote, ultime novità live (Champions League 4^ giornata)

Probabili formazioni Roma Chelsea: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti, moduli e titolari delle due squadre che si affrontano stasera in Champions League

31 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma-Chelsea (LaPresse)

Roma Chelsea, questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, è sicuramente uno dei piatti forti della serata di Champions League: le due formazioni scenderanno in campo per confermarsi ai vertici del girone C e in particolare per i giallorossi sarà uno snodo fondamentale del girone: con una vittoria la Roma ipotecherebbe gli ottavi, mentre un passo falso rimetterebbe tutto in discussione, anche perché gli uomini di Eusebio Di Francesco devono ancora andare a Madrid. Conforta avere la difesa meno battuta della Serie A e naturalmente anche il ricordo del grande match dell’andata ispira fiducia, anche se giocare contro il Chelsea non è mai facile. In attesa del calcio d’inizio, andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi in campo analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Roma Chelsea, partita valida per la quarta giornata del girone C di Champions League, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria della Roma (segno 1) vale 2,60; il pareggio (segno X) è quotato a 3,40 mentre la vittoria del Chelsea, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 2,65 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHELSEA

LE SCELTE DI EUSEBIO DI FRANCESCO

La formazione messa in campo da Eusebio Di Francesco per domani sera dovrebbe presentare alcune significative differenze rispetto a quella che ha battuto il Bologna: Florenzi giocherà come terzino destro in una retroguardia a quattro che prevede il prezioso ritorno di Manolas, che dovrebbe farcela a scendere in campo affiancando Fazio nel reparto arretrato, con Kolarov ovviamente confermato a sinistra. A centrocampo torna titolare Gonalons che prende il posto di De Rossi, al suo fianco ci dovrebbero essere sia Pellegrini sia Strootman, anche perché Nainggolan è fortemente indiziato per giocare nel tridente offensivo, nello specifico come esterno destro al posto di El Shaarawy, nonostante il Faraone sia stato il matchwinner sabato in campionato, per il resto la prima punta sarà ovviamente Edin Dzeko, mentre a completare il reparto ci sarà naturalmente Perotti a sinistra.

I DUBBI DI ANTONIO CONTE

Antonio Conte disporrà il suo Chelsea con il consueto 3-4-2-1: Morata dovrebbe essere confermato da prima punta, alle sue spalle sicuramente Eden Hazard mentre l’altro trequartista potrebbe essere Willian, che ci sembra favorito su Pedro. A centrocampo si rivede Drinkwater, mentre sarà ancora indisponibile l’altro ex Leicester Kante, che sarà sostituito da Bakayoko in un centrocampo completato da Fabregas, che naturalmente sarà il regista e l’elemento di maggiore qualità della mediana. Sugli esterni possibile conferma per Zappacosta a destra, con Alonso invece a sinistra; in teoria possibile anche l’avanzamento di Azpilicueta. Lo spagnolo però dovrebbe completare la difesa a tre davanti a Courtois: con lui David Luiz e Gary Cahill, che dopo il turno di riposo avuto in campionato tornerà titolare prendendo il posto di Rudiger, l’ex della partita che per la prima volta torna all’Olimpico da avversario, ma dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHELSEA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 4 Nainggolan, 9 Dzeko, 8 Perotti.

A disposizione: 28 Skorupski, 15 Moreno, 5 Juan Jesus, 30 Gerson, 16 De Rossi, 17 Under, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Squalificati: -

Indisponibili: Lobont, Karsdorp, Castan, Emerson, Bruno Peres.

CHELSEA (3-4-2-1): 13 Courtois; 28 Azpilicueta, 24 Cahill, 30 Daviz Luiz; 21 Zappacosta, 14 Bakayoko, 4 Fabregas, 3 Alonso; 22 Willian, 10 Hazard; 9 Morata.

A disposizione: 1 Caballero, 2 Rudiger, 27 Christensen, 6 Drinkwater, 11 Pedro, 17, Musonda Jr., 23 Batshuayi.

Allenatore: Antonio Conte.

Squalificati: -

Indisponibili: Kante.

