Probabili formazioni/ Sporting Lisbona Juventus: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Sporting Lisbona Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano all'Alvalade nel girone D della Champions League

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Sporting Lisbona Juventus si gioca alle ore 20:45 di martedì 31 ottobre e vale per il girone D di Champions League 2017-2018, arrivato alla quarta giornata. I bianconeri due settimane fa si sono presi una vittoria sofferta ma importantissima nei confronti dei lusitani, volando a quota 6 punti e prendendosi il secondo posto in classifica; già questa sera potrebbero archiviare la qualificazione agli ottavi di finale, e sarebbe un ottimo risultato che lascerebbe aperta solo la corsa al primo posto (che sarebbe molto più difficile, visto che il Barcellona sta volando ed è forte del 3-0 del Camp Nou alla prima giornata). Aspettando il fischio d’inizio della partita, vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la sfida dell’Alvalade, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sporting Lisbona Juventus.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Sporting Lisbona Juventus, quarta giornata nel girone D di Champions League 2017-2018, abbiamo a disposizione il dettaglio delle quote fornite dalla Snai: ci dicono che il segno 1 (vittoria Sporting Lisbona) vale 3,80; il segno X per il pareggio è quotato 3,35 mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Juventus vi permetterebbe di guadagnare 2,05 la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS

I DUBBI DI JORGE JESUS

Dubbi di formazione per Jorge Jesus: il tecnico dello Sporting gioca solitamente con il 4-4-2, ma all’andata ha messo in campo un 4-2-3-1 mettendo Battaglia a protezione della mediana e avanzando la posizione di Bruno Fernandes. Con la conferma di questo schema, con tutta probabilità anche gli undici interpreti biancoverdi sarebbero gli stessi; se invece lo Sporting si dovesse disporre con il 4-4-2 classico, a rimanere fuori dovrebbe essere proprio Battaglia con l’inserimento di un altro attaccante. Questo significa che Seydou Doumbia (due settimane fa non era al meglio) e Bas Dost giocherebbero insieme, in un reparto offensivo di maggior impatto; Bruno Fernandes di conseguenza agirebbe come mediano al fianco di capitan William Carvalho, mentre la posizione dei due esterni (in ogni caso Gelson Martins e Marcos Acuna) sarebbe leggermente più prudente. Piccini e Fabio Coentrao formeranno le catene laterali, con Coates e Mathieu che invece saranno i centrali a protezione di Rui Patricio: confermato dunque l’assetto difensivo.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Da verificare chi sarà il terzino destro nella Juventus: De Sciglio è appena rientrato e non è al 100%, per Sturaro vale lo stesso discorso e in più sarebbe un adattamento in un ruolo non suo. Ecco perchè il candidato numero uno resta Barzagli, che non avrà lo sprint di nu tempo ma può sopperire in certi contesti con l’esperienza. Questo significherebbe la conferma di Rugani al centro della difesa insieme a Chiellini, mentre a destra avremo la staffetta Alex Sandro-Asamoah con il brasiliano che, a differenza di quanto accaduto a San Siro, questa volta sarà titolare. A centrocampo altri punti di domanda: quasi certa la presenza di Pjanic, al fianco del bosniaco si giocano la maglia in due (Bentancur sembra essere l’alternativa all’ex della Roma) con Khedira forse ancora lievemente in vantaggio su Matuidi, anche se si tratta di una decisione che verrà ufficializzata all’ultimo. Nel reparto offensivo la suggestione è quella di mettere in campo subito Douglas Costa, che però giocherebbe a destra: confermato infatti Mandzukic a sinistra, Dybala invece agirà come trequartista alle spalle di Gonzalo Higuain che contro il Milan ha scollinato oltre la quota 100 gol in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA JUVENTUS: IL TABELLINO

SPORTING LISBONA (4-4-2): 1 Rui Patricio; 92 Piccini, 4 Coates, 22 Mathieu, 5 Fabio Coentrao; 77 Gelson Martins, 8 Bruno Fernandes, 14 William Carvalho, 9 M. Acuna; 88 S. Doumbia, 28 Dost

A disposizione: 18 Salin, 13 Ristovski, 6 André Pinto, 3 Jonathan Silva, 16 Battaglia, 11 Bruno César, 17 Podence

Allenatore: Jorge Jesus

Squalificati: -

Indisponibili: Alan Ruiz

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 15 Barzagli, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 22 Asamoah, 14 Matuidi, 8 Marchisio, 33 Bernadeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, Howedes, Benatia, Pjaca

