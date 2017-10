Pronostici Champions League/ Quote e scommesse delle partite (4^ giornata)

Pronostici Champions League: le quote e le scommesse fissate per le partite in programma oggi 31 ottobre 2017 e valide per la 4^ giornata del massimo torneo per club in Europa.

31 ottobre 2017 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

La Champions League torna oggi protagonista con la quarta giornata della fase a gruppi della stagione 2017-2018: tanti quindi i match e club protagonisti questa sera, tra cui anche le italiane Juventus e Roma. Prima però di andare a vedere le quote e le scommesse per le partite in programma oggi 31 ottobre 2017, andiamo a scoprire che cosa ci riserva il calendario. Saranno ben 8 gli incontri previsti in questa serata e per tutti il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45: per il girone D scenderanno in campo Olympiacos-Barcellona e Sporting-Juventus; per il gruppo C le sfide Roma-Chelsea e Atletico-Qarabag; per il girone B Celtic-Bayern Monaco e Psg-Aderlecht; per il gruppo A Manchester United-Benfica e Basilea-Cska Mosca. Andiamo ora a vedere cosa ci diranno i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite in programma questa sera valide nella 4^ giornata della Champion League 2017-2018.

PRONOSTICO ATLETICO MADRID QARABAG

Fattore campo, palmares e prestigio della rosa concedono alla squadra spagnola il benestare del pronostico del match contro la compagine azera, anche se va fatta una piccola precisazione. Nel girone c entrambe le formazioni rimangono ai margini e la stessa squadra madrilena è penultima con appena 2 punti finora messi a bilancio dopo 3 turni giocati.

PRONOSTICO BASILEA CSKA MOSCA

Complice quando successo nella partita di andata in terra russa, il pronostico rivela che la formazione rossocrociata, di fronte a pubblico amico, non dovrebbe far fatica a trovare altri tre punti questa sera. Va anche notato che il Basilea torna in casa dopo due successi occorsi nelle coppe europee e presenta uno stato di forma invidiabile con 4 vittorie e un pari negli ultimi 5 match disputati.

PRONOSTICO CELTIC BAYERN MONACO

Nonostante il fattore campo avverso e le numerose assenze che hanno colpito lo spogliatoio tedesco, la sfida in terra scozzese, benché complicata, dovrebbe vedere come vincitori i bavaresi, che ambiscono a mantenere il secondo posto nella graduatoria del girone B. Lì infatti il Bayern rimane secondo con 6 punti e tre di vantaggio sullo stesso Celtic, caduto due volte sul continente finora.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED BENFICA

All’Old Trafford, nonostante le numerose assenze, lo United di Jose Mourithno è il principale candidato alla vittoria: a favore degli inglesi dopo tutto gioca sia il fattore campo che la qualità della rosa a disposizione, a cui si aggiunge anche la prima posizione della classifica del girone A, che i Red Devils occupano a pieni punti. Non così il Benfica, che rimane fanalino di coda a quota 0 punti.

PRONOSTICO OLYMPIACOS BARCELLONA

Al Pireo è attesa una nuova vittoria della compagine blaugrana, capolista a pieni punti del gruppo D: il Barcellona dopo tutto registra uno stato di forma invidiabile, e non occorre spendere parole della qualità della rosa a disposizione di Valverde. Va oltre ricordato che nel match di andata il Barcellona vinse in casa per 3-1 e la squadra greca è ultima nella graduatoria a quota 0 punti.

PRONOSTICO PSG ANDERLECHT

Fattore campo, palmares e qualità di rosa sono alcuni degli elementi che fanno pendere il pronostico a favore della squadra parigina di Unay Emery: va poi aggiunto che i parigini finora in Champions League non hanno ancora incassato un gol e occupano la prima piazza della classifica a pieni punti, mentre i belgi sono ancora fermi a 0 punti.

PRONOSTICO ROMA CHELSEA

Match aperto all’Olimpico, a cui la compagine giallorossa non si presenta a ranghi completi ma con parecchi problemi nello spogliatoio, viste le numerose assenze registrate già alla vigilia. Purtroppo nei dati relativi allo stato di forma nè il match di andata ci aiutano a definire meglio il pronostico: le due squadre hanno registrato un andamento identico nelle ultime 5 partite disputate con 3 vittorie, una sconfitta e un pari e a Londra Roma e Chelsea hanno trovato un equilibrato pareggio per 3-3, che potrebbe anche ripetersi.

PRONOSTICO SPORTING JUVENTUS

In terra lusitana, la compagine bianconera di Allegri non dovrebbe aver problemi a superare lo Sporting, già battuto in casa per 2-1, anche se la sfida si potrebbe rivelare più complicata del previsto. In ogni caso la Juventus sa che non può permettersi di sottovalutare alcun match se vuole mantenersi alla seconda piazza della graduatoria del torneo D, dominato dal Barcellona.

